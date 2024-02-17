فلسطين

إيقاف حفلة خطوبة في الأردن للاستماع إلى كلمة أبو عبيدة (فيديو)

أبو عبيدة, المتحدث باسم كتائب عزالدين القسّام
أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب عزالدين القسّام
17/2/2024

تداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي تسجيلا مصورا لمراسم خطوبة (جاهة) عريس في الأردن، الجمعة، تخللها بث كلمة الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة.

ويظهر في التسجيل جميع الحضور الذين جاؤوا تلبية لدعوة العروس والمستقبلين لهم وهم جلوس يستمعون لكلمة أبو عبيدة، والتي جاءت بعد غياب لمدة 33 يوما.

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وتلقى كلمات أبو عبيدة المصورة متابعة شعبية واسعة في الدول العربية، وتعد مصدرا أساسيا للمعلومات حول إنجازات وعمليات المقاومة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

وأكد أبو عبيدة في كلمته أن المقاومة الفلسطينية “ستستمر في التصدي لهذا العدوان حتى خروج آخر جندي صهيوني من قطاع غزة”.

وقال إن “العدو لم يستطع إقناع جمهوره بأنه ينتصر أو يحقق أهدافه وكثير مما يعلنه ملفق”.

المصدر : الجزيرة مباشر