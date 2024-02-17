إيقاف حفلة خطوبة في الأردن للاستماع إلى كلمة أبو عبيدة (فيديو)

تداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي تسجيلا مصورا لمراسم خطوبة (جاهة) عريس في الأردن، الجمعة، تخللها بث كلمة الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة.

ويظهر في التسجيل جميع الحضور الذين جاؤوا تلبية لدعوة العروس والمستقبلين لهم وهم جلوس يستمعون لكلمة أبو عبيدة، والتي جاءت بعد غياب لمدة 33 يوما.

جاهة عريس في الاردن 🇯🇴 وقفوا كلامهم لما بلشت كلمة ابو عبيدة🇵🇸 pic.twitter.com/g7u1VW6eGk — karam🇵🇸 (@karamomar96) February 16, 2024

وتلقى كلمات أبو عبيدة المصورة متابعة شعبية واسعة في الدول العربية، وتعد مصدرا أساسيا للمعلومات حول إنجازات وعمليات المقاومة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

💢إيقاف مراسم جاهة عريس في الأردن؛ لبث خطاب الناطق باسم كــتائب القســام "أبو عـبــيدة". pic.twitter.com/Mzaw8Lz1z9 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) February 16, 2024

وأكد أبو عبيدة في كلمته أن المقاومة الفلسطينية “ستستمر في التصدي لهذا العدوان حتى خروج آخر جندي صهيوني من قطاع غزة”.

وقال إن “العدو لم يستطع إقناع جمهوره بأنه ينتصر أو يحقق أهدافه وكثير مما يعلنه ملفق”.