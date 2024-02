حاكمة نيويورك تعتذر بعد تصريحات لها بشأن الحرب على غزة

اعتذرت حاكمة نيويورك كاثي هوشول، الجمعة، عن التصريحات التي أدلت بها في حدث خيري يهودي بالمدينة، والتي قالت فيها إن إسرائيل لديها مبرر لتدمير غزة في أعقاب هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت هوشول في جزء من خطابها، يوم الخميس، في حدث لاتحاد النداء اليهودي الموحد في نيويورك “إذا هاجمت كندا بوفالو (مدينة في نيويورك) يوما ما، أنا آسفة يا أصدقائي، فلن تكون هناك كندا في اليوم التالي”.

وأضافت “هذا رد فعل طبيعي. لديك الحق في الدفاع عن نفسك والتأكد من عدم تكرار ذلك مرة أخرى. وهذا هو حق إسرائيل”.

وقالت الجمعة، في بيان نقلته صحيفة نيويورك تايمز، إنها تأسف على “التشبيه غير المناسب”، واعتذرت عن “سوء اختيارها للكلمات”.

وذكرت في بيان “بينما كنت واضحة في دعمي لحق إسرائيل في الدفاع عن النفس، فقد قلت مرارا وما زلت أعتقد أنه ينبغي تجنب سقوط ضحايا من المدنيين الفلسطينيين، وأنه يجب إرسال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة”.

New York Governor Kathy Hochul says genocide is just the natural way people respond to being attacked.

“If Canada someday ever attacked Buffalo, I'm sorry my friends, there would be no Canada the next day.

That’s a natural reaction.”

pic.twitter.com/Do3ROUngX3

— Read Let This Radicalize You (@JoshuaPHilll) February 16, 2024