رسالة مؤثرة من طفلة لأبيها الشهيد (فيديو)

في رسالة صوتية لا تخلو من حسرة، أرسلت الطفلة الفلسطينية ابنة الصحفي الشهيد مصطفى ثريا لأبيها الذي ارتقى في استهداف إسرائيلي قبل أسابيع.

وقالت الطفلة الصغيرة موجهة رسالتها المؤثرة لوالدها “ليشت رحت؟ ليش طخوك يا بابا؟”، وأضافت “اشتقلت لك أنا وماما وحنان وماسة”.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في فلسطين المقطع الأخير للصحفي مصطفى ثريا وهو يستعد للتغطية الميدانية لكشف جرائم الاحتلال، ويرد التحية على أحد أصدقائه قائلًا “عالجنة عالجنة فش وقت”.

"عالجنة عالجنة فش وقت"

الكلمات الأخيرة للصحفي الشهيد #مصطفى_ثريا الذي ارتقى اليوم بصحبة الشهيد حمزة الدحدوح.. هنيئاً لكم الجنة pic.twitter.com/66qDeKAMin — أدهم أبو سلمية 🇵🇸 Adham Abu Selmiya (@adham922) January 7, 2024

يذكر أن الشهيد مصطفى ثريا صحفي ومصور من مواليد مدينة غزة في العام 1994، وقد استشهد في 7 يناير/كانون الثاني 2024.

وخلال حياته المهنية القصيرة اشتغل في عدد من وسائل الإعلام الفلسطينية، كما عمل لدى وكالة الصحافة الفرنسية منذ عام 2019.

في اليوم الـ134 للحرب على غزة، يواصل الاحتلال تهديده باجتياح رفح جنوبي القطاع، وذكرت وسائل إعلام عبرية أن الجيش يعد خطة مفصّلة بشأن العملية العسكرية المرتقبة، في حين حذّرت محكمة العدل الدولية من “كابوس إنساني”.