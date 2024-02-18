فلسطين

رسالة مؤثرة من طفلة لأبيها الشهيد (فيديو)

الشهيد مصطفى ثريا (مواقع التواصل)
الشهيد مصطفى ثريا (مواقع التواصل)
18/2/2024

في رسالة صوتية لا تخلو من حسرة، أرسلت الطفلة الفلسطينية ابنة الصحفي الشهيد مصطفى ثريا لأبيها الذي ارتقى في استهداف إسرائيلي قبل أسابيع.

وقالت الطفلة الصغيرة موجهة رسالتها المؤثرة لوالدها “ليشت رحت؟ ليش طخوك يا بابا؟”، وأضافت “اشتقلت لك أنا وماما وحنان وماسة”.

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وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في فلسطين المقطع الأخير للصحفي مصطفى ثريا وهو يستعد للتغطية الميدانية لكشف جرائم الاحتلال، ويرد التحية على أحد أصدقائه قائلًا “عالجنة عالجنة فش وقت”.

يذكر أن الشهيد مصطفى ثريا صحفي ومصور من مواليد مدينة غزة في العام 1994، وقد استشهد في 7 يناير/كانون الثاني 2024.

وخلال حياته المهنية القصيرة اشتغل في عدد من وسائل الإعلام الفلسطينية، كما عمل لدى وكالة الصحافة الفرنسية منذ عام 2019.

في اليوم الـ134 للحرب على غزة، يواصل الاحتلال تهديده باجتياح رفح جنوبي القطاع، وذكرت وسائل إعلام عبرية أن الجيش يعد خطة مفصّلة بشأن العملية العسكرية المرتقبة، في حين حذّرت محكمة العدل الدولية من “كابوس إنساني”.

المصدر : الجزيرة مباشر