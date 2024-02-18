وثيقة عسكرية: حماس ستنجو من الهجوم على رفح

كشفت وثيقة تم توزيعها من قبل القادة العسكريين الإسرائيليين على المسؤولين الحكوميين أن حركة المقاومة الإسلامية “حماس” قادرة على مزيد من المقاومة والصمود، وأنها ستتمكن من النجاة من الهجوم المتوقع على رفح، وذلك وفقًا لموقع “ميدل إيست آي”.

وقالت الوثيقة إنه حتى لو تمكن جيش الاحتلال من تفكيك حركة “حماس” كقوة عسكرية، فإن الحركة ستبقى محافظة على حضورها كـ”مجموعة إرهابية أو مجموعة مسلحة تعتمد حرب عصابات”.

ووفقًا لتقرير القناة 12 الإسرائيلية، فإن الوثيقة التي أعدها قسم الأبحاث في الجيش الإسرائيلي، تنص على أن “الدعم الحقيقي لا يزال قائمًا لحماس بين سكان غزة”.

كما حذّرت الوثيقة من أن “غزة ستصبح منطقة تعاني من أزمة عميقة”، نظرًا لعدم وجود خطة لدى رئيس الوزراء نتنياهو لما بعد انتهاء الحرب.

وذكرت القناة 12 أنه تم تقديم الوثيقة يوم الاثنين الماضي، إلى كبار السياسيين في إسرائيل بعد أسبوع من المحادثات العسكرية والاستخباراتية رفيعة المستوى حول النتائج.

وقالت إيلانا ديان، الصحفية الاستقصائية في الإذاعة الإسرائيلية، إن “خلاصة القول” في الوثيقة، أن حركة “حماس” ستنجو حتمًا من الهجوم الإسرائيلي.

وتأتي هذا الوثيقة في الوقت الذي تستعد فيه إسرائيل لهجوم بري على مدينة رفح الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة، حيث لجأ أكثر من نصف سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.

وقال نتنياهو إنها مسألة وقت فقط قبل أن تشن إسرائيل غزوًا بريًا على المدينة.