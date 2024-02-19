إنقاذ رضيعة من تحت ركام منزل في غزة (فيديو)

أظهرت صور خاصة للجزيرة مباشر لحظة تمكن طواقم الدفاع المدني الفلسطيني من إنقاذ طفلة رضيعة وانتشال 4 شهداء وعدد من الجرحى في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وتظهر في التسجيل الطواقم الطبية بأدواتها البسيطة وهي تنتشل الجثث من بين الركام، إثر تهدم منزل عائلة الضابوس فوق رؤوس أفرادها.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلن جهاز الدفاع المدني الفلسطيني أن آلاف المواطنين النازحين في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة يعانون أمراضا مُعدية بسبب الظروف السيئة للإيواء.

وقال محمود بصل، المتحدث باسم الجهاز، في بيان “نناشد المجتمع الدولي والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إغاثة آلاف المواطنين النازحين في منطقة رفح جنوبي قطاع غزة، حيث تعرّض كثير منهم لأمراض مُعدية بسبب الظروف السيئة للإيواء”.

وأضاف بصل “المواطنون النازحون يواجهون واقعا صعبا في منطقة رفح، حيث يتعرضون لبرودة الطقس، ونقص في الإمدادات الغذائية، ويشعرون بالخوف من التعرض للقصف الإسرائيلي”.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة وتدهور ملحوظ في البنى التحتية والممتلكات، وفق بيانات فلسطينية وأممية، وهو الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب إبادة جماعية.