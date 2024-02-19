الحوثيون يستهدفون سفينتين أمريكيتين في خليج عدن (فيديو)

أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله (الحوثيين) يحيى سريع استهداف سفينتين أمريكيتين في خليج عدن بصواريخ بحرية، مؤكدا أن “الإصابة دقيقة”.

وذكر في بيان نشره على صفحته، الاثنين، أن السفينة الأولى هي “سي تشامبيون Sea champion” والأخرى “نافيس فورتونا Navis Fortuna”.

وقال سريع “بلغ إجمالي عمليات القوات المسلحة (الحوثيون) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية أربع عمليات، الأولى استهدفت سفينة بريطانية وقد أسفرت العملية عن إغراقها بشكل كامل بفضل الله، والعملية الثانية استهدفت الطائرةَ الأمريكية “MQ9″ في أجواء محافظة الحديدة، فيما استهدفت العمليتان الأخيرتان سفينتين أمريكيتين”.

وأكد حقهم في اتخاذ المزيد من الإجراءات العسكرية في البحرين الأحمر والعربي “دفاعا عن شعبنا وبلدنا وأمتنا، وتأكيدا على الموقف المساند للشعب الفلسطيني المظلوم”.

وبيَّن أن عملياتهم في البحرين الأحمر والعربي ستكون متصاعدة ولن تتوقف “حتى يتوقف العدوان ويُرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة”.

وتضامنا مع غزة التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، مؤكدين العزم على مواصلة عملياتهم حتى إنهاء الحرب على القطاع.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن التحالف الذي تقوده واشنطن غارات يقول إنها تستهدف “مواقع للحوثيين” في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتهم في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين إلى آخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحى تصعيديا لافتا في يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت جماعة الحوثيين أنها باتت تعُد كل السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.