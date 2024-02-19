جيروزاليم بوست: هجوم على شبكة اتصالات طائرة إسرائيلية من عناصر معادية

أفادت صحيفة “جيروزاليم بوست” بأن “عناصر معادية” حاولت الاستيلاء على شبكة الاتصالات الخاصة بطائرة تابعة لشركة “العال”، كانت في طريقها من جزيرة بوكيت التايلاندية إلى مطار بن غوريون مساء السبت، وتحويلها عن وجهتها.

وقالت الصحيفة إن تعليمات مختلفة أعطيت لطاقم الطائرة للخروج عن المسار المحدد، مما أثار مخاوف لدى الطاقم من أن شخصًا ما يحاول إتلاف الطائرة أو قيادتها إلى مناطق خطرة، وربما القيام بعملية اختطاف.

وأضافت أن طاقم الطائرة رفض التعليمات وتحول بسرعة إلى وسائل اتصال بديلة، وعندما قام بفحص البيانات المقدمة من قبل مراقبي الحركة الجوية أدرك أن الأمر يتعلق بمحاولة تضليل.

وأوضحت الصحيفة أن الطائرة وصلت إلى وجهتها بسلام، مؤكدة أن هذه المرة الثانية التي يقع فيها مثل هذا الحادث خلال الأسبوع الماضي.

وقالت إن الحادث وقع في منطقة ينشط فيها الحوثيون، على الرغم من أن مصادر في الصومال قالت لشبكة الأخبار الإسرائيلية إن مجموعة في أرض الصومال، التي وقّعت مؤخرًا اتفاقًا مع إثيوبيا، هي المسؤولة عن محاولة الهجوم.

وقال مصدر في شركة “العال” الإسرائيلية إن انقطاعات متكررة في الاتصالات حدثت طوال الأسبوع، ليس فقط لطائرات شركة العال، بل لشركات أخرى، وإن الجهات الرسمية أصدرت تعليمات للطيارين جميعهم بعدم الاستجابة للتعليمات التي ترد على ترددات مغايرة لمسار الرحلات المحدد سلفًا.