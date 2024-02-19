صور خاصة بالجزيرة مباشر.. شاهد: تحلل جثامين أطفال خدج في مجمع ناصر الطبي

كشفت صور حصلت عليها الجزيرة مباشر جثامين متحللة جزئيًا لـ5 أطفال خدج ارتقوا في مجمع ناصر الطبي الذي تحاصره قوات الاحتلال حتى الآن.

وأظهرت الصور الخاصة التي وصلت الجزيرة الجثث على الأسرّة، فيما يعم الدمار أنحاء المكان.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الأحد، أن 150 مريضًا دون رعاية طبية مكدسون في غرف مبنى بمجمع ناصر الطبي وممراته في مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وقالت الوزارة في بيان إن “150 مريضًا دون رعاية طبية لا يستطيعون الحركة، مكدسون داخل غرف وممرات المبنى القديم في مجمع ناصر الطبي، بعد اعتقال 70 من إدارة المجمع وطواقمه الطبية”.

وأضافت أن “الاحتلال يرفض إخلاء المرضى لتلقي العلاج في مستشفيات أخرى، مما يعرض حياتهم للخطر”.

المتحدث باسم الصحة بغزة: – الاحتلال الإسرائيلي أخرج مجمع ناصر الطبي بخان يونس عن الخدمة وحوله إلى ثكنة عسكرية – قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 70 من الكوادر الصحية في مجمع ناصر الطبي – الاحتلال الإسرائيلي اعتقل طبيب العناية المركزة بمجمع ناصر الطبي ولا يوجد أي طبيب لمتابعة… pic.twitter.com/VkcKbeDshP — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 18, 2024

وأوضحت الوزارة أن “من بين المرضى 7 في العناية المركزة، و5 يتلقون جلسات غسيل كلوي، و3 أطفال في وحدة الحضانة، بالإضافة إلى حالات الحروق والبتر والشلل الرباعي والولادة وغيرها”.

وفي وقت سابق الأحد، قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، إن الجيش الإسرائيلي أخرج مستشفى ناصر، الذي يحاصره منذ فترة، من الخدمة وحوّله إلى ثكنة عسكرية.

وأوضح أن الجيش اعتقل واعتدى على المرضى والطواقم الطبية في المشفى، وتسبب في استشهاد 8 مرضى.