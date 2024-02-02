رئيس وزراء ماليزيا للجزيرة مباشر: استنفار أمني تحسبا لأي عمليات اغتيال لفلسطينيين (فيديو)

قال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، الجمعة، إن الأجهزة الأمنية في بلاده على أعلى درجة من الحيطة والحذر تحسبًا لأيّ عمليات تسعى لاغتيال فلسطينيين في ماليزيا.

وأكد في حوار مع الجزيرة مباشر أنهم لن يتسامحوا مع أي محاولة لقتل فلسطينيين على أراضي ماليزيا.

وعبر عن عجز الدول العربية والإسلامية عن مدّ العون إلى الفلسطينيين وإدخال المساعدات إلى غزة، معلّلًا ذلك بقوله “لأننا ضعفاء”.

وأشاد بموقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين، مؤكدا أنه “لا أحد يوافق على تهجير الفلسطينيين، ويجب أن يبقوا في بلادهم”.

وربط وقف التصعيد بمنطقة الشرق الأوسط بوقف العدوان على غزة.

وفيما يلي أبرز ما جاء في كلمة أنور إبراهيم: