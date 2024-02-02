رئيس وزراء ماليزيا للجزيرة مباشر: استنفار أمني تحسبا لأي عمليات اغتيال لفلسطينيين (فيديو)
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2/2/2024
قال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، الجمعة، إن الأجهزة الأمنية في بلاده على أعلى درجة من الحيطة والحذر تحسبًا لأيّ عمليات تسعى لاغتيال فلسطينيين في ماليزيا.
وأكد في حوار مع الجزيرة مباشر أنهم لن يتسامحوا مع أي محاولة لقتل فلسطينيين على أراضي ماليزيا.
وعبر عن عجز الدول العربية والإسلامية عن مدّ العون إلى الفلسطينيين وإدخال المساعدات إلى غزة، معلّلًا ذلك بقوله “لأننا ضعفاء”.
وأشاد بموقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين، مؤكدا أنه “لا أحد يوافق على تهجير الفلسطينيين، ويجب أن يبقوا في بلادهم”.
وربط وقف التصعيد بمنطقة الشرق الأوسط بوقف العدوان على غزة.
وفيما يلي أبرز ما جاء في كلمة أنور إبراهيم:
- أكدت ضرورة اتخاذ خطوات لإيقاف القتل في غزة ويجب أن يكون لدينا موقف موحد وتحرك في هذا الاتجاه
- أكدت للأمريكيين أنه لا ينبغي أن توافق الولايات المتحدة على استمرار القتل في غزة
- الدول الكبرى لا تقوم بما يجب عليها اتجاه غزة وتتوقف فقط عند السابع من أكتوبر وهو أمر غير مقبول
- هناك وعي متزايد لدى الشعب الأمريكي بشأن ما يحدث في غزة ونأمل أن يغير ذلك من الموقف الرسمي
- أساند الرئيس السيسي في موقفه الرافض لتهجير الفلسطينيين
- لا أحد يوافق على تهجير الفلسطينيين ويجب أن يبقوا في بلادهم
- المشكلة لم تبدأ مع الحوثيين بل مع العدوان على غزة ويجب وقف العدوان لتتوقف أشكال التصعيد
- ناقشت مع المسؤولين المصريين سبل إدخال المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح
- يجب على الدول أن تركز على المأساة الموجودة في غزة وليس على العلاقات مع حماس
- لا نستطيع نحن الدول العربية والإسلامية مدّ العون إلى الفلسطينيين وإدخال المساعدات إلى غزة لأننا ضعفاء
- بغض النظر عن الأسباب يجب أن يتوقف القتل في غزة
- نرحب بالدور القطري في الوساطة لوقف إطلاق النار في غزة
- ندعم جهود الوساطة التي تقوم بها دولة قطر لوقف إطلاق النار في غزة
- أجهزتنا الأمنية على أعلى درجة من الحيطة والحذر تحسبًا لأي عمليات اغتيال لفلسطينيين
- لن نتسامح مع أي محاولة لقتل فلسطينيين على أراضينا
- رسالتنا إلى أهالي غزة أننا ندعمهم وندعم حقهم في الدفاع عن أراضيهم
- أتمنى زيارة غزة في أقرب وقت ممكن عندما يحل السلام
- علاقاتنا مع الولايات المتحدة قوية لكن لا نسمح لأي دولة أن تملي علينا كيفية التعامل مع دولة أخرى
- علاقاتنا مع الصين طيبة رغم وجود بعض المشاكل بشأن بحر الصين الجنوبي
المصدر : الجزيرة مباشر