فلسطين

للجمعة الـ17 على التوالي.. قوات الاحتلال تمنع عشرات آلاف الفلسطينيين من الوصول للمسجد الأقصى

المسجد الأقصى
الشرطة الإسرائيلية تمنع المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى للجمعة الـ17 على التوالي (وكالة الأناضول)
2/2/2024

منذ 17 جمعة على التوالي، وشرطة الاحتلال الإسرائيلي تمنع عشرات آلاف المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى بالقدس، لأداء الصلاة فيه.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن 13 ألفا فقط تمكنوا من دخول المسجد لأداء الصلاة مقارنة بأكثر من 50 ألفا في أيام الجمع العادية.

وأوقفت قوات الاحتلال المواطنين وفتشتهم ومنعتهم من الدخول إلى البلدة القديمة والوصول إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة، بالتزامن مع نصب حواجز عسكرية في المكان، كما انتشرت في وادي الجوز ورأس العامود.

ومنعت قوات الاحتلال خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري من دخول باب الأسباط. وقال شهود عيان إن المسجد بدا شبه فارغ من المصلين بسبب القيود الإسرائيلية.

وتفرض الشرطة قيودا على دخول الأقصى منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 لكنها تشددها أيام الجمعة.

ودعا مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني، المواطنين إلى شدّ الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك، وألا يتركوه وحيدا.

المصدر : وكالات