للجمعة الـ17 على التوالي.. قوات الاحتلال تمنع عشرات آلاف الفلسطينيين من الوصول للمسجد الأقصى

منذ 17 جمعة على التوالي، وشرطة الاحتلال الإسرائيلي تمنع عشرات آلاف المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى بالقدس، لأداء الصلاة فيه.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن 13 ألفا فقط تمكنوا من دخول المسجد لأداء الصلاة مقارنة بأكثر من 50 ألفا في أيام الجمع العادية.

وأوقفت قوات الاحتلال المواطنين وفتشتهم ومنعتهم من الدخول إلى البلدة القديمة والوصول إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة، بالتزامن مع نصب حواجز عسكرية في المكان، كما انتشرت في وادي الجوز ورأس العامود.

تغطية صحفية : "مجموعة من الشبان يؤدون صلاة الجمعة قرب باب الأسباط بسبب منع الاحـ،تلال دخولهم إلى المسجد الأقصى المبارك." pic.twitter.com/DXXnWvwIBC — القسطل الإخباري (@AlQastalps) February 2, 2024

ومنعت قوات الاحتلال خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري من دخول باب الأسباط. وقال شهود عيان إن المسجد بدا شبه فارغ من المصلين بسبب القيود الإسرائيلية.

وتفرض الشرطة قيودا على دخول الأقصى منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 لكنها تشددها أيام الجمعة.

تغطية صحفية: فلسطينيون يؤدون الصلاة في شوارع القدس المحتلَّة؛ بعد منع الاحتلال لهم من الوصول للمسجد الأقصى. تصوير: AFP pic.twitter.com/Rw82CmvJBo — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 2, 2024

ودعا مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني، المواطنين إلى شدّ الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك، وألا يتركوه وحيدا.