مع ترقب صفقة تبادل.. تعرف إلى عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية

كشفت معطيات إسرائيلية رسمية، الخميس، عن وجود نحو 9 آلاف أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية.

وذكر مركز الدفاع عن الفرد “هموكيد” الحقوقي الإسرائيلي، أنه بناء على معطيات سلطة السجون الحكومية هناك “8929 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية”.

ورقم المركز الحقوقي الإسرائيلي مقارب لرقم هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينين، التي قالت إنه وحتى نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، هناك ما لايقل عن 8800 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن الاحتلال اعتقل بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أكثر من 6460 ، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم ومن تم الإفراج عنهم لاحقا.

وكشفت الهيئة أن هناك 800 أسير مريض في سجون الاحتلال منهما 35 مصابون بالسرطان، وما لا يقل عن 70 أسيرة.

وقال “هموكيد” إن من بين هؤلاء الأسرى “2084 محكوم عليهم، و2752 قيد المحاكمة، و3484 معتقل إداري (من دون اتهامات)”.

وأوضح أن “606 من هؤلاء السجناء تصنفهم السلطات الإسرائيلية ’معتقلين غير شرعيين’ تم اعتقالهم في بلدات غلاف قطاع غزة خلال الهجوم الذي نفذته حركة حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023”.

وأعلن “هموكيد” أنه تم توفير بيانات السجناء الفلسطينيين من قبل مصلحة السجون الإسرائيلية، وتشمل جميع “المعتقلين الأمنيين” في السجون الخاضعة لسلطة مصلحة السجون، بما في ذلك سجن عوفر الواقع في الضفة الغربية، بحسب المصدر نفسه.

وكانت المعطيات الفلسطينية قبيل اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشير إلى وجود نحو 5500 أسير في السجون الإسرائيلية.