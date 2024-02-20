شاهد: الحوثيون يُسقطون طائرة أمريكية بصاروخ أرض-جو محلي الصنع

نشرت جماعة “أنصار الله” اليمنية (الحوثيون) تسجيلا مصورا للحظة إسقاط طائرة “MQ9” الأمريكية في أجواء محافظة الحديدة بصاروخ أرض-جو محلي الصنع.

ويُسمع في التسجيل صوت أحد المقاتلين وهو يترقب إصابة الصاروخ لهدفه، ثم يظهر انفجار في السماء ويبدأ الحاضرون بالتكبير والهتاف “الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، النصر للإسلام، لبيك يا أقصى”.

كما أظهر التسجيل مشاهد لحطام الطائرة بعد إسقاطها واحتراقها، وفقا للجماعة.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت الجماعة استهداف سفينتين أمريكيتين في خليج عدن، وتحقيق “إصابات دقيقة ومباشرة”.

وأوضح المتحدث باسم الجماعة يحيى سريع أن “السفينتين هما: سي تشامبيون (Sea champion) ومافيس فورتونا (Mavis Fortuna)”.

وأضاف أن “عملية الاستهداف تمت بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة”.

وتضامنا مع غزة التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، عاقدين العزم على مواصلة عملياتهم حتى إنهاء الحرب على القطاع.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن التحالف الذي تقوده واشنطن غارات يقول إنها تستهدف “مواقع للحوثيين” في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتهم في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين إلى آخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحى تصعيديا لافتا في يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت جماعة الحوثيين أنها باتت تعُد كل السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.