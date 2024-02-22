فلسطين

أم تناشد بالدموع الدول العربية والإسلامية لاستقبال ابنها للعلاج خارج غزة (فيديو)

شاب مصاب في غيبوبة في غزة
شاب مصاب في غيبوبة في غزة
22/2/2024-|آخر تحديث: 22/2/202407:40 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

ناشدت أم فلسطينية بالدموع الأمة العربية والإسلامية لاستقبال ابنها للعلاج خارج فلسطين، بعد تعذرعلاجه داخل غزة بسبب نقص الإمكانيات.

وقالت وهي تبكي للجزيرة مباشر “احنا بناشد العرب والأمة الإسلامية، كل حدا في قلبه رحمه، يعطف على أحمد (ابنها) ويستقبله للعلاج لأنه والله العظيم ابني تعبان”.

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وعبرت الأم عن حيرتها وعجزها من وضع ابنها وقالت “مش عارفة ايش بدي احكي، حسبي الله ونعم الوكيل”.

وأشارت إلى أنها ربت أولادها وكبرتهم بصعوبة، “لكن الحمد لله جينا على ظرف الله اللي بيعلم فيه يعني ابني لازم يتعالج برا”.

وقالت عن وضع ابنها “لحتى الآن ما صحي نايم في غيبوبة، مش عارفين إيش نعمله”.

 

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم من الأطفال والنساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة وتدهور ملحوظ في البنى التحتية والممتلكات.

المصدر : الجزيرة مباشر