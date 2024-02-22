“بدنا ناكل.. بدنا طحين”.. عشرات الأطفال يتظاهرون أمام مجمع الشفاء شمالي غزة (فيديو)

تظاهر عشرات الأطفال أمام مستشفى الشفاء شمالي قطاع غزة، مطالبين بتوفير الماء والغذاء لهم.

وطالب الأطفال، العالم بأن يقف أمام مسؤولياته لما يحدث من مجاعة في شمال قطاع غزة.

وهتف الأطفال “بدنا نعيش بكرامة”، و”بدنا طحين بدنا طحين”، و”مالنا غيرك يا الله”، و”اصحوا اصحوا يا عرب بدنا نعيش زي الناس”.

كما رفعت لافتات “وينكم يا عرب وينكم يا مسلمين”، و”بدنا ناكل بدنا ناكل”.

وأول أمس حذر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، من أن “المجاعة تتعمق” في القطاع، وتهدد حياة “مئات آلاف الأطفال والنساء” جراء الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال المكتب، في بيان: “تتعمق يومًا بعد يوم المجاعة في محافظات قطاع غزة، الذي يعيش فيه قرابة 2.4 مليون إنسان”.

وأوضح أن المجاعة “تتعمّق بشكل أكبر في محافظتي غزة وشمال غزة، مما ينذر بكارثة إنسانية عالمية قد يروح ضحيتها أكثر من 700 ألف مواطن فلسطيني ما زالوا يتواجدون في هاتين المحافظتين”.