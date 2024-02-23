البنك الدولي يكشف عن خسائر غزة الاقتصادية بعد الحرب الإسرائيلية

أعلن البنك الدولي أن الحرب الإسرائيلية على غزة كان لها عواقب “كارثية” على البنية التحتية في القطاع وتسببت في انكماش اقتصاده بأكثر من 80% في الربع الأخير من العام.

وقال البنك في بيان، الخميس، إن الحرب المستمرة ألحقت أضرارا وخلفت دمارا واسعا في جميع أنحاء القطاع، وكذلك “خسائر فادحة في الأرواح”.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الشهداء المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.

وقال البنك الدولي إنه بالاضافة إلى الخسائر البشرية الفادحة، فإن “جميع الأنشطة الاقتصادية تقريبا في غزة توقفت تماما”.

وأضاف “منذ بداية النزاع شهد الاقتصاد الفلسطيني إحدى أكبر الصدمات المسجلة في تاريخ الاقتصاد المعاصر”.

وأشار البنك الدولي إلى أن التقديرات الأولية الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء الفلسطيني الذي ذكر أن اجمالي الناتج المحلي في غزة “انخفض بأكثر من 80%” – من حوالي 670 مليون دولار في الربع الثالث إلى 90 مليونا فقط في الربع الأخير.

وتابع البنك أن هذا التراجع الفصلي بنسبة 80% يمثل انخفاضا سنويا بنسبة 24% مضيفا أن “المستوى المسجل لأضرار الأصول الثابتة وتدميرها كارثي”.

وأضاف أن “كل فرد في غزة تقريبا سيعيش في فقر مدقع أقله على المدى المنظور”..