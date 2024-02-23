شهيد و8 إصابات في قصف إسرائيلي لسيارة في مخيم جنين (فيديو)

استشهد فلسطيني وأصيب آخرون، مساء الخميس، جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مركبة في مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة. وأعلنت كتيبة جنين في سرايا القدس، أن الشهيد هو أحد قيادييها الميدانيين.

وأفاد مدير مستشفى جنين الحكومي الدكتور وسام بكر لوكالة الأنباء الفلسطينية، بوصول شهيد و8 إصابات إلى المستشفى، بينها إصابة حرجة جراء استهداف المركبة، فيما وصل 6 مصابين إلى مستشفى ابن سينا، أحدهم جروحه خطيرة، وآخر متوسطة، و4 حالتهم مستقرة.

وذكرت مصادر أمنية أن طائرة مُسيرة قصفت المركبة في ساحة مخيم جنين، ما أدى لتدميرها واشتعال النيران فيها.

وقالت مصادر طبية في مستشفى جنين الحكومي، إن جثمان الشهيد وصل متفحما.

مصادر محلية: طيران الاحتلال المسيَر قصف مركبة في مخيم جنين pic.twitter.com/j8PZzuE7k3 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 22, 2024

وأعلنت سرايا القدس – كتيبة جنين، أن ياسر مصطفى حنون، أحد قادتها الميدانيين، “ارتقى بقصف صهيوني مباشر خلال تأديته واجبه الجهادي باستهداف مركبته في مخيم جنين مساء اليوم”.

وأكدت في بيان أن “دماء الشهداء ستبقى سراجاً منيراً للمجاهدين نحو درب العزة والكرامة، درب القدس والأقصى”.

وتزامنا مع بدء حرب مدمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة اقتحامات وعمليات عسكرية في مخيم جنين استشهد خلالها عدد كبير من الفلسطينيين.​​​​​​​