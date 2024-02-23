قوات الاحتلال تعتدي على المصلين وتعتقل طفلا أمام المسجد الأقصى (فيديو)

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، على المصلين بالضرب والتنكيل، قرب باب الأسباط، أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك، ومنعتهم من دخول المسجد لأداء صلاة الجمعة، كذلك في حي وادي الجوز المجاور، واعتقلت طفلا.

وأفادت مصادر محلية، الجمعة، بأن قوات الاحتلال أوقفت المواطنين، وفتشتهم، ومنعتهم من الدخول إلى البلدة القديمة والوصول للمسجد الأقصى، بالتزامن مع نصب حواجز عسكرية، كما اعتدت بالضرب على عدد منهم، ونكلت بهم عند أبواب المسجد، خاصة الأسباط، واعتقلت طفلا بعد الاعتداء عليه، قرب المقبرة اليوسفية الملاصقة.

قوات الاحتلال تعتدي على مصلين في شوارع القدس وتمنعهم من الصلاة#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/UxGwmum29T — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 23, 2024

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، إن عددا ضئيلا من المصلين، تمكنوا من أداء صلاة الجمعة في الأقصى، بسبب القيود والإجراءات العسكرية التي تفرضها قوات الاحتلال عند بواباته، والاعتداءات والتنكيل بالوافدين، للجمعة العشرين على التوالي.

وقالت الأوقاف الإسلامية: “تمكن عدد ضئيل من المصلين من الوصول للصلاة في المسجد الأقصى بسبب تضييقات الاحتلال والحواجز المحيطة في البلدة القديمة من القدس ومحيطها”، دون أن تتمكن من إحصاء العدد.