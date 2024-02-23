معلنا عن مبادرة جديدة.. مدير الجزيرة مباشر: حبس بهاء وربيع لن يحبس أفكارهما (فيديو)

دعا مدير قناة الجزيرة مباشر، أيمن جاب الله، السلطات المصرية إلى الإفراج عن الزميلين بهاء الدين إبراهيم وربيع الشيخ المعتقلين في سجونها منذ سنوات.

وقال خلال وقفة تضامنية مع الزميلين في مقر شبكة الجزيرة بالدوحة، الخميس، إن اعتقال ربيع وبهاء مغرم بلا مغنم، متسائلا: “أي فائدة تجنيها سلطة توصم بترهيب صحفيين كبهاء وربيع، يعلم القاصي والداني أن لا انتماء لهما غير حرية الصحافة”.

وأكد جاب الله أن الصحفي ليس عدوًّا للسلطات، بل إن مهنته معينة للسلطات على اكتشاف مواطن الخلل.

وشدد على أن السلطات المصرية بحاجة إلى إطلاق سراحهما لتنأى بنفسها عن مربع من “يقتلون رسل الحقيقة وحملة لواء الحرية”.

وأشار إلى أن مصر بحاجة إلى رسائل الإشادة التي ستتبع قرار إطلاق سراحهما، مقدما نصيحته لناصحي السلطة، الحريصين على صورتها، إلى “إخلاص الرأي لأهل القرار، فالسياسة تقوم على المصالح، ولا عاقل يقول إن الاستمرار في اعتقالهم يصب في أي صالح”.

ووجه مدير قناة الجزيرة مباشر تحيته إلى “بهاء وربيع، وكل قابع في قبو أو مأسور في سجن أو محروم من رزق أو مكلوم في بدن، بسبب حرية الصحافة”.

وقال إن “صمود كل من بهاء وربيع يسطر تاريخهما ويرفع رصيدهما ويلهم عزائم المؤمنين أن الصحافة رسالة، لا مهنة ارتزاق وإن لكل رسالة ثمن وتضحية”.

وأعلن عن تدشين مبادرة لمشاركة الزميلين المعتقلين في السجون المصرية، في تغطية الأحداث الجارية، عبر تقنية الذكاء الاصطناعي، قائلًا إن “حبس جسديهما لن يحبس أفكارهما”، موكدا أن ربيع وبهاء، سيكونان يوما “أيقونتان للصمود الصحفي”.

ووجه جاب الله رسالة إلى أسرتي الزميلين، قائلا “طوبى لكم صمودكم، وحق لكم أن تكونوا فخورين بهذين المناضلين”.

وأشار إلى أن أفضل ما يحلم به الأب أن يكون قدوة لأبنائه، وبهاء وربيع صنعا خير القدوة، “وحسبهما احتشاد الصحفيين لدعمهما، والمطالبة برفع الظلم عنهما، والاشادة بنبلهما وصمودهما”.

وفي ختام كلمته وجه مدير قناة الجزيرة مباشر رسالته إلى الصحفيين في الجزيرة وما وراءها، وقال إن المهنة التي كانت مهنة البحث عن المتاعب أصبحت مهنة مواجهة المهالك، “لكن حسبنا أننا في الجانب الصحيح من التاريخ، وحسبنا أننا نحمل لواء الدفاع عن الحقيقة”.

وختم “طوبى لأبناء الجزيرة التي تحتوي أبناءها وتدافع عنهم وأسرهم”، مؤكدا أن “الجزيرة لم تألوا جهدا في السعي لإطلاق سراح ربيع وبهاء”.

ونظمت شبكة الجزيرة الإعلامية، الخميس، وقفة تضامنية مع الزميلين بهاء الدين إبراهيم وربيع الشيخ المعتقلين في السجون المصرية، للمطالبة بالإفراج عنهما.

وجاءت الوقفة بالتزامن مع مرور 4 سنوات على اعتقال الزميل بهاء الدين إبراهيم، منذ القبض عليه في 22 فبراير/شباط 2020، متجاوزا فترة الحبس الاحتياطي القانونية.