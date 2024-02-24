استشهاد 22 شخصا في قصف إسرائيلي لمنزل الفنان الفلسطيني محمود زعيتر (فيديو)

نجا الفنان الفلسطيني محمود زعيتر بعد قصف لطيران الاحتلال استهدف منزل عائلته وسط قطاع غزة، مساء الجمعة.

وقال أشرف القدرة الناطق باسم الصحة في غزة للجزيرة مباشر إن الاحتلال استهدف منزل الفنان محمود زعيتر في دير البلح “ورصدنا حتى الآن 22 شهيدًا و50 مصابًا”.

قصف منزل محمود زعيتر و استشهاد عدد من افراد عائلته في دير البلح غزة

هل اعتدتم؟؟؟؟‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️💔💔💔💔💔💔 pic.twitter.com/FFnU4DP7EU — siham🇱🇧🇵🇸 (@sihamlababidi1) February 23, 2024

وفي تسجيل متداول على مواقع التواصل، روى زعيتر ما جرى، وقال “كنا صايمين في الأيام البيض من شعبان، وبنفطر، فجأة حصل انفجار شديد، ما عرفنا وين نروح، ولقيت بنت أختي مصابة، وأخدتها وأسعفتها بالمستشفى”.

وذارفًا دموعه، أضاف الفنان الفلسطيني “كنت من أشد الرافضين للخروج من غزة، وأقول دايمًا يا ربي ما تجبرني أطلع من غزة، بس شكله بدهم إيانا نطلع من غزة”.

أبكى الاحتلال ، وجه غزة الضاحك : محمود زعيتر pic.twitter.com/8Q0oUAzL3c — هاني أبو رحمة (@abu_rahmeh) February 23, 2024

وزعيتر هو ممثل ومخرج فلسطيني من مواليد دير البلح عام 1987، بدأ حياته الفنية في المسرح الجامعي، واشتهر بأدوار كوميدية.

وخلال الحرب على غزة أقام زعيتر العديد من الفعاليات الاجتماعية، وسجل حلقات ترصد الأوضاع المأساوية في القطاع.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربًا مدمرة على غزة خلّفت حتى الجمعة، “29 ألفًا و514 شهيدًا و69 ألفًا و616 مصابًا، معظمهم أطفال ونساء”، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، بحسب السلطات الفلسطينية.