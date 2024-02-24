بينها تعرية النساء وقص شعرهن.. أسير محرر من غزة يروي مشاهد “صادمة” في سجون الاحتلال (فيديو)

وصف الأسير المحرر إبراهيم شاهين من حي الصفطاوي شمالي غزة، مراحل التعذيب التي تعرض لها الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال الإسرائيلي خلال الأيام الماضية، وقال إن “جلسات المخابرات لاستجوابنا كانت من أبشع التحقيقات ولا يتصورها عقل”.

وقال إبراهيم للجزيرة مباشر إن إجراءات التنكيل لم تقتصر على الرجال ولكن تُطبق أيضا على النساء دون رحمة، مؤكداً رؤيته لفتيات عاريات ومكبلات الأيدي والأعين مررن أمامه بملابسهن الداخلية فقط.

وعن إحدى طرق التعذيب النفسي التي تمارس ضد النساء، روى إبراهيم: “مرقت (مرت) علينا أسيرة من قطاع غزة ومش حاطين الحجاب على رأسها، مرقت بشعرها الطويل يوم دخلوها غرفة المخابرات، بعد ساعة ونصف أخرجوها من الغرفة من غير شعرها .. قصوه”.

وأضاف شاهين أن جميع الأسرى داخل السجون الإسرائيلية يكونون عراة وبملابسهم الداخلية فقط، مشيراً إلى إرغامهم على لبس حفاضات الأطفال أثناء دخولهم لغرفة المخابرات لعدم حدوث تبول لا إرادي أثناء الاستجواب، وحتى لا يطلب الأسرى دخول الحمام.

وأفاد الأسير المحرر أنه خلال فترات تنقلهم من سجن لآخر في الحافلات، كانوا يتعرضون للضرب أيضا.

وقبل دخولهم جلسات المخابرات للاستجواب، قال شاهين: “قبل الذهاب للجلسة لازم يرميك في غرفة الموسيقى لمدة 4 أو 5 ساعات، صوت الموسيقى عالي جدا، ويقومون بضربنا على مدار الثانية يعني بيستفزوك جسديا أكثر من نفسيا”.

وخلال مرحلة الاستجواب أوضح أنهم يضطرون لخلع الحفاضات التي أُجبروا على ارتداءها، ملزمين على الاعتراف بتهم لم يقوموا بها من الأساس: “لازم تعترف بأي تهمة أو قضية بوجهها الك”.

وتابع شاهين حديثه عن الطعام الذي كان يُقدم لهم خلال فترة الاعتقال: “وجبات غذائية شبه معدومة، والماء بتترجاه تشرب بيكبها قدامك على الأرض”.

وقال إنهم كانوا يتوقعون موعد الإفراج عنهم من خلال العناية الطبية المفاجئة التي يقدمها الجنود لهم بعد ضربهم، حيث يُحتجزون في غرفة لمدة أسبوعين للشفاء من آثار الكدمات التي تملأ أجسادهم، بهدف تجنب وجود دليل يدينهم عند الجهات الإسرائيلية.

وخلال فترة اعتقاله تعرض إبراهيم لـ 26 جلسة تحقيق لدى مخابرات الاحتلال، في سبيل إجباره بالاعتراف أنه قام بدفن جثامين أسرى إسرائيليين، ونفى هذه الاتهامات مشيرا إلى أنه قام بدفن والدته التي استشهدت أمامه في مخيم جباليا شمالي القطاع وهذا موثق بكاميراته الخاصة.

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي سراح إبراهيم شاهين بعد 50 يوم من اعتقاله في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي.