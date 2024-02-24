فلسطين

شاهد: شاب في غزة يحمل صرّة على ظهره بها بقايا جثمان أخيه

مشهد مؤثر لشاب يحمل على ظهره صرة فيها جـ .ـثـ ـمــان أخيه الذي اسـ ــتــشـ ــهد في استهداف لقوات الاحتلال الإسرائيلي
شاب فلسطيني يحمل أشلاء جسد أخيه في صرة على ظهره
24/2/2024

تداول ناشطون على مواقع التواصل مقطع فيديو لشاب من غزة يحمل جثمان أخيه الشهيد في صرة على ظهره، بعد استهدافه بغارة إسرائيلية.

وفي التسجيل المتداول، استطاع شاب العثور على ما بقى من جثمان أخيه ووضعها في صرة ونقله من المكان الذي استشهد فيه.

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ويقول مصور الفيديو المتداول، إن قوات الاحتلال استهدفت الشاب أثناء تواجده داخل سيارته على شارع الرشيد في مدينة غزة.

وأشار إلى أن عائلته استطاعت بعد جهد الدخول إلى شارع الرشيد ومن ثم حملوه على ظهورهم.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة خلفت حتى الجمعة، “29 ألفا و514 شهيدا و69 ألفا و616 مصابا، معظمهم أطفال ونساء”، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، بحسب السلطات الفلسطينية.

المصدر : الجزيرة مباشر