واشنطن تعترف بـ “أضرار جسيمة” جراء هجوم للحوثيين على سفينة بريطانية

قالت القيادة المركزية الأمريكية، الجمعة، إن هجوما شنه جماعة أنصار الله (الحوثي) في اليمن، على سفينة الشحن “روبيمار” في 18 فبراير/ شباط الجاري تسبب في أضرار جسيمة للسفينة وتسريب بقعة نفط بطول 29 كيلومترا.

وكان المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع قال في بيان في اليوم التالي للهجوم إن الحوثيين استهدفوا السفينة في خليج عدن يوم الأحد الماضي وهي الآن معرضة لخطر الغرق.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان بشأن سفينة الشحن المملوكة للمملكة المتحدة والتي ترفع علم بليز “السفينة راسية ولكن المياه تتسرب إليها ببطء”.

وأشارت إلى أن السفينة كانت تنقل أكثر من 41 ألف طن من الأسمدة عندما تعرضت للهجوم.

وكانت شركة “بلو فليت غروب” المشغلة للسفينة قالت حينها إنه تم إجلاء طاقمها إلى جيبوتي بعدما أصاب صاروخ جانب السفينة، ما تسبب في دخول المياه إلى غرفة المحرك وانحناء مؤخرها.

وأوضح الرئيس التنفيذي لـ”بلو فليت” روي خوري أن صاروخاً ثانياً أصاب سطح السفينة دون التسبب في أضرار جسيمة.

وأكد موقع “تانكر تراكرز” لتتبع السفن وقت الحادث أن السفينة “روبيمار” لم تغرق، لكنه حذر من أن السفينة كانت تُسرب زيت الوقود.

و”تضامنا مع قطاع غزة”، الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن في البحر الأحمر مرتبطة بإسرائيل.

ويشن تحالف دولي، تقوده الولايات المتحدة، منذ مطلع العام الجاري، غارات يقول إنها تستهدف “مواقع للحوثيين” في مناطق مختلفة من اليمن؛ ردا على هجمات الجماعة في البحر الأحمر، الممر الحيوي للشحن وسلاسل الإمداد العالمية.