على أنغام “أنا دمي فلسطيني”.. تضامن فني في شوارع نيو أورليانز الأمريكية مع فلسطين (فيديو)

عزفت ألحان أغنية “أنا دمي فلسطيني” للمغني الغزاوي محمد عساف، في شوارع مدينة نيو أورليانز بولاية لويزيانا الأمريكية.

وقدمت فرقة موسيقية الأغنية الفلسطينية بآلات عدة خلال فعالية تضامنية مع غزة، وظهرت الفرقة وهي ترتدي الكوفية الفلسطينية في التجمع الذي حضره آلاف الأشخاص جنوب الولايات المتحدة.

وخلال الأشهر الماضية خرجت مئات المسيرات في مدن أمريكية عدة للتضامن مع الفلسطينيين، ووقف إطلاق النار على غزة.

ناشطون أمريكيون يزرعون 13 ألف علم فلسطيني في حديقة الكابيتول #الجزيرة_مباشر | #الولايات_المتحدة pic.twitter.com/VmO5QK1U8X — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 25, 2024

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربًا مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، وفق بيانات فلسطينية وأممية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب “إبادة جماعية”.