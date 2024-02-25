“عملية صيد البط”.. كتائب المجاهدين تنشر صور لحظة قنص 6 جنود إسرائيليين غرب خان يونس (فيديو)

نشرت كتائب المجاهدين مشاهد من عملية نوعية نفذها مقاتلوها وسرايا القدس بقنص 6 جنود إسرائيليين.

وقالت الكتائب في بيان نشرته على “تلغرام”، الأحد، إن جنود الاحتلال الإسرائيلي كانوا يعتلون آلياتهم في محيط أبراج طيبة غرب مدينة خان يونس، عندما تم قنصهم.

ويظهر في التسجيل صور لـ6 جنود في مرمى القناص الذي يطلق رصاصات عدة على المكان.

وأشار التسجيل إلى “صور الجنود يتساقطون بعد قنصهم”، وفقًا للكتائب.

ووفق معطيات الجيش الإسرائيلي على موقعه الإلكتروني ارتفع عدد الضباط والجنود القتلى منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 579، بينهم 238 بالمعارك البرية التي بدأت في 27 من الشهر ذاته.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربًا مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، وفق بيانات فلسطينية وأممية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب “إبادة جماعية”.