“فقدنا كل شيء حتى كرامتنا”.. جزائرية تناشد الرئيس تبون بإخراج الجالية من غزة (فيديو)

ناشدت طبيبة جزائرية موجودة في غزة رئيس بلادها عبد المجيد تبون بالعمل على إخراج الجالية الجزائرية من القطاع المحاصر الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة خلال الأشهر الخمسة الماضية.

وقالت في مؤتمر صحفي للجالية الجزائرية في غزة، الأحد، “كيف جاءكم الصبر وصابرين علينا، الناس كلها خرجت، لم يبق إلا الجزائريين الذين لم يخرجوا”، متسائلة “الجزائر التي تقف مع الدنيا كلها، ما توقفش مع الجالية بتاعها، والله ما يصير، صعبة”.

وأكدت أن الموجودين أبناء عائلات كريمة، وقالت إن أخيها لواء في الجيش ووالدها كان عقيدًا، وهي طبيبة وزوجها وأولادها كذلك، ولم يتبق لهم “لا دار ولا أولاد ولا شيء، حتى الكرامة فقدناها، لو نموت خير”.

وقال موجهة كلامها إلى الرئيس الجزائري “رئيس بلادنا لازم تخرجنا، نترجاك عند الله شايف كل شي، حتى الجالية التونسية خرجت، 10 عائلات خرجوا، ونحن 1300 شخص، مش عارفة كيف أعبر”.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربًا مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، وفق بيانات فلسطينية وأممية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب “إبادة جماعية”.