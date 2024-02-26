أمير قطر يبحث مع هنية الجهود الرامية إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

استقبل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، في مكتبه بقصر لوسيل اليوم الاثنين، إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقالت وكالة الأنباء القطرية إنه جرى خلال المقابلة استعراض آخر التطورات في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، ومناقشة جهود قطر الهادفة إلى التوصل لاتفاق وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

وأكد الشيخ تميم دعم دولة قطر الدائم للشعب الفلسطيني الشقيق وقضيته العادلة، وأهمية وحدة الصف الفلسطيني لنيل حقوقه الوطنية المشروعة وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وتقود قطر ومصر جهود الوساطة للتوصل إلى اتفاق لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة.

وسبق أن سادت هدنة بين حماس وإسرائيل لأسبوع حتى 1 ديسمبر/كانون الأول الماضي، جرى خلالها وقف إطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للغاية إلى غزة، بوساطة قطرية مصرية أمريكية.

وتُقدّر تل أبيب وجود 134 أسيرا إسرائيليا في غزة، بينما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، حسب مصادر رسمية من الطرفين.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت عشرات الآلاف من الضحايا معظمهم أطفال ونساء، وفق بيانات فلسطينية وأممية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب “إبادة جماعية”.