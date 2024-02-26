الدفاع المدني في غزة: الاحتلال أخرج كل شيء عن الحياة في الشمال ودمر البنى التحتية في القطاع (فيديو)

كشف الرائد محمود بصل، الناطق باسم الدفاع المدني في غزة، عن الأوضاع المأساوية التي يعيشها أهالي غزة بعد تدمير الاحتلال البنية التحتية في القطاع.

وقال في حوار مع المسائية على الجزيرة مباشر، الأحد، إن “الاحتلال دمر كل شيء بشكل كامل”، مشيرًا إلى رصدهم خلال تحركهم استهداف الاحتلال للطرقات ومحطات التحلية وأماكن الصرف الصحي وآبار المياه.

وأوضح “نحن نتحدث عن مناطق شاسعة وكبيرة لا يوجد فيها بئر مياه واحد يستطيع من خلاله المواطن الحصول على المياه”، مشيرًا إلى أن المواطن الغزاوي يحتاج السير طويلًا حتى يعبئ 20 لترًا من المياه.

وتطرق إلى قضية الصرف الصحي في شمال غزة تحديدًا، وقال إن “المجاري والمياه العادمة تجري في الشوارع وخصوصًا مناطق الإيواء التي يتواجد فيها المواطنين بالآلاف، وحتى المدارس والمستشفيات”.

وأشار إلى أن هذا الأمر أثر في انتشار الأمراض والأوبئة، وأدى إلى وفاة عدد من المواطنين.

وفيما يتعلق بالمشافي، أكد الرائد في الدفاع المدني أن وضعها مأساوي، والأطباء يعملون بالحد الأدنى، بعد تدمير الاحتلال للبنية التحتية فيها وجميع أجهزتها.

وقال إن الاحتلال “أخرج كل شيء عن الحياة في الشمال”، مشيرًا إلى أن غزة الآن تقع في ظلام دامس.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربًا مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، وفق بيانات فلسطينية وأممية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب “إبادة جماعية”.