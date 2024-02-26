صواريخ المقاومة حاضرة في دروس فيزياء سورية.. هذا ما فعله معلم فلسطيني للتذكير بحرب غزة (فيديو)

أدخل معلم فيزياء فلسطيني، في مخيم اليرموك بالعاصمة السورية دمشق، مصطلحات المقاومة الفلسطينية وما تستخدمه ضد جيش الاحتلال في غزة إلى المناهج التعليمية، وبات يطرح أمثلة من الواقع، للتذكير بما يحدث في القطاع.

ويقول محمد حسين للجزيرة مباشر “بدلنا المقذوف عند التطرق إلى موضوع (حركة القذائف) في الفيزياء بصاروخ المقاومة، بإسقاطات الدرس نفسها، ما غيرت أبدا من معايير الدرس، بدل ما تكون القذيفة (كرة) صارت القذيفة (صاروخا للمقاومة)”.

وأشار حسين إلى أن أسلوبه الجديد يُذكّر الطلاب باستمرار بوجود حرب في غزة.

وأكد أن “القضية إنسانية قبل أن تكون قضية فلسطينية، فكان من الواجب تذكير الطلاب بوجود حرب في فلسطين، وأن هناك شعبا يباد، وأن هناك مجرم حرب يدعى بنيامين نتنياهو (رئيس الحكومة الإسرائيلية)”، وفقا لكلامه.

وفي أحد الأمثلة، يقول حسين لطلابه “تطلق المقاومة الفلسطينية قذيفة كتلتها 2 كغم بسرعة ابتدائية 10 جذر 2 بالثانية إلى هدف صهيوني”.

في سوريا.. معلّم فيزياء فلسطيني يستخدم أمثلة من حرب غزة لتبسيط الدروس على طلابه تابع 👇🏻 pic.twitter.com/We5lTSrxIG — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 26, 2024

من جهتها، قالت الطالبة سيدرا قصيباتي “أسلوب الأستاذ محمد في التدريس مميز للغاية، والأمثلة والرسومات تساعدنا على ترسيخ المعلومة بشكل أكبر في أذهاننا، وتُذكرنا دائما بالقضية الفلسطينية وما يتعرض له أهل غزة من جرائم الاحتلال”.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل للبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.