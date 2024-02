متظاهرون يغلقون أشهر جسور لندن للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة (فيديو)

أغلق متظاهرون، الأحد، جسر “تاور بريدج” في العاصمة البريطانية لندن، للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.

ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية، ودقوا الطبول في الشارع وهتفوا لغزة، وطالبوا بوقف الحرب على القطاع.

وتوقفت حركة السيارات بالكامل، وأطلق البعض قنابل دخانية بألوان العلم الفلسطيني.

والأربعاء صوّت البرلمان البريطاني، على مذكرة تدعو لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، تزامنًا مع تظاهر آلاف المحتجين خارج مقره للدعوة إلى الأمر نفسه.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربًا مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات آلاف الشهداء معظمهم أطفال ونساء، وفق بيانات فلسطينية وأممية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب “إبادة جماعية”.

My favourite video of the protest on Tower Bridge today! #GazaCeasefireNow #Gaza_Genocide #FreePalestine @QudsNen @5Pillarsuk @smile2jannah @IlmFeed pic.twitter.com/keoipXhQ6V

— Ahmed (@Ahmed06361064) February 25, 2024