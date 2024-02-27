فلسطين

جنود من الكتيبة التاسعة بلواء جفعاتي يوثقون تفجير مبنى سكني في خان يونس (فيديو)

دبابة ومركبات عسكرية إسرائيلية بالقرب من الحدود الإسرائيلية مع قطاع غزة
دبابة ومركبات عسكرية إسرائيلية بالقرب من الحدود الإسرائيلية مع قطاع غزة (رويترز)
27/2/2024

وثق جنود من الكتيبة التاسعة في لواء جفعاتي بالجيش الإسرائيلي لحظة تفجير مبنى سكني بقذيفة مدفعية في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وتكشف الصور عن مبنى لا يظهر أنه يشكل خطرا، كما لا يبدو وجود اشتباك بين فصائل المقاومة والجيش. وبقذيفة من دبابة إسرائيلية سُوّي المبنى بالأرض.

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وأخيرا، انتشرت مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يوثق فيها جنود الاحتلال أعمالا انتقامية، تشمل نسف المنازل وإحراقها وتخريب المحال التجارية في غزة.

وتُعَد هذه الأعمال انتهاكا للقواعد العسكرية، وقد أعلن الجيش الإسرائيلي فتح تحقيق في الحوادث، لكنه لم يُصدر أي إجراءات تأديبية حتى الآن لجنوده.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت دمارا هائلا في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية وأممية، ذهبت بموجبها تل أبيب للمحاكمة لأول مرة أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.

المصدر : الجزيرة مباشر