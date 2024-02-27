جنود من الكتيبة التاسعة بلواء جفعاتي يوثقون تفجير مبنى سكني في خان يونس (فيديو)

وثق جنود من الكتيبة التاسعة في لواء جفعاتي بالجيش الإسرائيلي لحظة تفجير مبنى سكني بقذيفة مدفعية في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وتكشف الصور عن مبنى لا يظهر أنه يشكل خطرا، كما لا يبدو وجود اشتباك بين فصائل المقاومة والجيش. وبقذيفة من دبابة إسرائيلية سُوّي المبنى بالأرض.

جنود من الكتيبة التاسعة بلواء جفعاتي يوثقون تفجير مبنى سكني في خان يونس#الجزيرة_مباشر #غزة pic.twitter.com/R8MwZvNW7x — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 26, 2024

وأخيرا، انتشرت مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يوثق فيها جنود الاحتلال أعمالا انتقامية، تشمل نسف المنازل وإحراقها وتخريب المحال التجارية في غزة.

وتُعَد هذه الأعمال انتهاكا للقواعد العسكرية، وقد أعلن الجيش الإسرائيلي فتح تحقيق في الحوادث، لكنه لم يُصدر أي إجراءات تأديبية حتى الآن لجنوده.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت دمارا هائلا في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية وأممية، ذهبت بموجبها تل أبيب للمحاكمة لأول مرة أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.