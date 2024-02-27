دبلوماسي مصري سابق يكشف أسباب ضعف الموقف العربي بشأن غزة (فيديو)

كشف مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق فوزي عشماوي عن العوامل التي أدت إلى ضعف الموقف العربي بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، على حد وصفه.

وقال في حوار مع المسائية على الجزيرة مباشر، الاثنين “الذي حدث ببساطة أمران أساسيان، الأول هو غياب الشعوب العربية عن المشاركة في الحكم والعملية الديمقراطية”.

وأضاف “حتى التجربة الناصرية، وهي الأهم في التاريخ العربي الحديث في التحرر الوطني وإدراك خطورة الوجود الإسرائيلي والعمل على مواجهته، لم تكن ديمقراطية”، على حد قوله.

وأكد الدبلوماسي المصري السابق “نحن نعاني كثيرا من غياب الديمقراطية”.

ويرى عشماوي أن الأمر الثاني هو “غياب التجارب التنموية الاقتصادية الحقيقية التي تجعل القرارات العربية مستقلة، وتجعل الدول العربية تملك إرادتها”، على حد قوله.

وقال “من لا يملك قوته أو غذاءه أو سداد ديونه ومواجهة مستلزمات شعوبه، سيظل قراره منقوصا”.

وأشار إلى وجود اختلال في موازين القوى، موضحا “هناك شعوب وتجارب كثيرة استطاعت أن تكسر الفجوة بين الإمكانيات من خلال التكامل والتضامن الشعبي والوحدة مع القيادة، والاستقلال الذاتي الاقتصادي الذي يسمح للدول بأن يكون قرارها بيدها”.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت دمارا هائلا في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية وأممية، ذهبت بموجبها تل أبيب للمحاكمة لأول مرة أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.

وأقيمت قمة طارئة مشتركة لدول الجامعة العربية ومنظمة التعاون الاسلامي، وعُقدت في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 بمدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، وطالبت بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة ووقف الحرب، إلا أن كلا الأمرين لم يحدث.