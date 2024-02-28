الناطق باسم الحكومة الأردنية: تصاعد في عدد الطائرات ونوعية المساعدات التي يتم إنزالها على غزة (فيديو)

قال وزير الاتصال الحكومي في الأردن مهند المبيضين إن هناك تصاعدا في عدد الطائرات ونوعية المساعدات التي يتم إنزالها على قطاع غزة.

وأضاف خلال مقابلة مع الجزيرة مباشر، مساء الثلاثاء، أن الأردن بدأ الجسر الجوي لإنزال المواد الإغاثية في قطاع غزة منذ 6 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وأكد أنه من الضروري أن تكون هناك ضمانات لسلامة الطائرات التي تقوم بإنزال المساعدات على غزة.

وأشار إلى أن عملية إنزال المساعدات الإغاثية التي جرت الثلاثاء في غزة هي الثالثة عشرة منذ بدء الجسر الجوي.

وتطرق متحدث الحكومة الأردنية إلى وجود تعنت إسرائيلي بشأن إدخال المساعدات إلى غزة، مشددا على ضرورة وجود المزيد من الضغط الدولي لإدخال المساعدات، ومجددا رفض الأردن للتهجير القسري لسكان القطاع.

وعلق على سياسات الحكومة الإسرائيلية الحالية، وقال إن الأردن لا يرى أفقا واضحا للسلام مع حكومة بنيامين نتنياهو “المتطرفة”.

العاهل الأردني يشارك

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن الجيش الأردني أن عاهل البلاد الملك عبد الله الثاني شارك في عمليات إنزال جوية لمساعدات إغاثية لسكان قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان على موقعه الإلكتروني “شارك الملك عبد الله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، في عمليات الإنزال الجوي التي نفذتها طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني لتقديم المساعدات الإغاثية والغذائية إلى الأهل في قطاع غزة”.

وتُعَد مشاركة الملك هي الثانية له، إذ سبق أن تداولت وسائل إعلام رسمية مقطعا مصورا له خلال مشاركته في إنزال جوي في 11 من الشهر الجاري.

وقال الجيش “أقلعت من العاصمة عمان 6 طائرات من نوع C130، منها 3 طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، و3 طائرات أخرى إماراتية ومصرية وفرنسية، كجزء من عملية المساعدات الإنسانية الهادفة إلى التخفيف عن أهالي القطاع، ضمن جهد دولي بمشاركة دول شقيقة وصديقة”.

وأضاف “الملك عبد الله تابع بشكل مباشر مراحل تجهيز وتحميل الطائرات، قبيل إقلاعها من قاعدة الملك عبد الله الثاني الجوية”.

وتابع “استهدفت هذه الإنزالات إيصال المساعدات للسكان بشكل مباشر من خلال إسقاطها على ساحل قطاع غزة، في عملية تمت بدون أجهزة توجيه للمظلات، واضطرار الطائرات للتحليق على ارتفاعات منخفضة”.

وتحتوي المساعدات على “مواد إغاثية وغذائية، بينها وجبات جاهزة عالية القيمة الغذائية، للتخفيف من معاناة الأهل في غزة جراء ما يتعرضون له من أوضاع صعبة”، وفقا للبيان.