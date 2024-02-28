خبراء قانونيون: لهذه الأسباب لا تحترم إسرائيل قرارات “العدل الدولية” (فيديو)

أكد خبراء في القانون الدولي وحقوقيون أن الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم بالتدابير الاحترازي التي أقرتها محكمة العدل الدولية لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وقالوا للجزيرة مباشر إن إسرائيل ضاعفت من جرائم الإبادة الجماعية وقتلت أكثر من 3000 شخص في غزة خلال الشهر الماضي، متجاهلة قرارات المحكمة الدولية فضلا عن ارتكاب جرائم الحصار والتجويع بحق الشعب الفلسطيني في شمال غزة وهو ما يؤكد قيامها بإبادة جماعية.

وأضافوا أن إسرائيل لا تحترم القانون الدولي ولا المحاكم والمنظمات الدولية أو الهيئات الأممية بسبب الموقف الأمريكي الداعم لها سياسيا وعسكريا، مشيرين إلى أن الحل هو أن تحيل محكمة العدل الدولية القضية إلى مجلس الأمن ومن ثم إحالتها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لاتخاذ قرار.

وشددوا على ضرورة منع الولايات المتحدة الأمريكية من التصويت في مجلس الأمن وفقا للمادة 27 من ميثاق الأمم المتحدة كونها طرفا في النزاع لأنها تساعد إسرائيل عسكريا وبالتالي هي شريكة معه في الحرب ولا يجوز لها أن تصوت على حد وصفهم.