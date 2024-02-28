كتائب القسام تنشر مشاهد لمعاركها مع قوات الاحتلال في حي الزيتون (فيديو)

نشرت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة “حماس”، مساء الأربعاء، مقطع “فيديو” للمعارك الدائرة بينها وجيش الاحتلال في حي الزيتون بغزة، وذلك في اليوم الـ145 من الحرب الإسرائيلية على القطاع المحاصر.

وأظهرت المشاهد تدمير مقاتلي كتائب القسام دبابات وآليات للاحتلال بقذائف “الياسين 105″، وعبوات “شواظ”.

كما تضمن التسجيل صورًا لقصف تحشدات الاحتلال بقذائف الهاون.