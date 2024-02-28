غزة.. مدير مستشفى كمال عدوان يعلن خروجها عن الخدمة بشكل كامل (فيديو)

أعلن مدير مستشفى “كمال عدوان” شمالي قطاع غزة، حسام أبو صفية، الأربعاء، أن المرفق الطبي خرج عن الخدمة بسبب نفاد الوقود، جراء الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ نحو 5 أشهر.

وقال في مؤتمر صحفي إن “المستشفى سيخرج عن الخدمة بدءًا من اليوم بسبب نفاد الوقود”، مجددًا مطالبته بتزويد المجمع الطبي بالوقود لإنقاذ المرضى.

وأضاف أنه خلال الأيام الماضية سجل المستشفى “استشهاد العديد من المرضى نتيجة نقص الدواء والغذاء والوقود، بينهم 4 أطفال”.

وتابع: “استشهد 4 أطفال خلال الأيام الماضية في المستشفى بسبب سوء التغذية والجفاف”، موضحًا أن توقف المستشفى “سيحرم الآلاف من حقهم في الحصول على الخدمة الطبية”.

وأشار أبو صفية إلى “توقف إجراء العمليات الجراحية في المستشفى بشكل كامل” على خلفية الأسباب ذاتها.

قوات الاحتلال تطلق النار على أطباء من إدارة مستشفى كمال عدوان شمالي غزة أثناء عقدهم مؤتمرا صحفيا#الجزيرة_مباشر #غزة #غزة_لحظة_بلحظة pic.twitter.com/9bBHhkOa0U — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 17, 2023

من جانبها قالت حركة “حماس”، الأربعاء، إن استشهاد 4 أطفال بسبب الجفاف وسوء التغذية بمستشفى “كمال عدوان” يعد “إخفاقًا دوليًا في حماية الإنسانية”.

واعتبرت “حماس” أن إعلان إدارة مستشفى “كمال عدوان” في محافظة شمال قطاع غزة خروجها عن الخدمة بسبب نفاد الوقود “يفاقم الوضع الصحي والإنساني لأهلنا في شمال القطاع”.

وأضافت في بيانها أن “استشهاد العديد من المرضى بسبب نقص الرعاية الطبية والدواء، إضافة لاستشهاد أربعة أطفال في المستشفى بسبب الجفاف وسوء التغذية، يعد إخفاقًا دوليًا في حماية الإنسانية من إجرام الكيان الصهيوني (إسرائيل) الذي يفرض حصارًا مطبقًا على شمال القطاع”.

وطالبت “المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتحمُّل مسؤولياتهم وواجباتهم القانونية في اتخاذ كافة الإجراءات التي توقف هذا الكيان النازي عن جريمة الإبادة والتطهير العرقي التي يقترفها ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وخصوصًا في محافظتي غزة والشمال”.

مدير صحة #غزة: الاحتلال حفر حفرة كبيرة ودفن فيها شهداء ومصابين أحياء ولا يوجد شيء الآن اسمه مستشفى كمال عدوان #الجزيرة_مباشر #غزة_لحظة_بلحظة pic.twitter.com/LPypVTXswO — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 18, 2023

وفي 19 فبراير/شباط الجاري حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) من أن الارتفاع الحاد في سوء التغذية بين الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات في قطاع غزة يشكل “تهديدًا خطرًا” على صحتهم، خاصة مع استمرار الحرب المدمرة.

وخلال الحرب على غزة أخرجت إسرائيل 31 مستشفى عن الخدمة بالقصف والتدمير والحرمان من الإمدادات الطبية والوقود، كما استهدفت 152 مؤسسة صحية جزئيًا، وفقًا للمكتب الإعلامي الحكومي.​​​​​​​