أبرز عمليات فصائل المقاومة في اليوم الـ145 للحرب الإسرائيلية على غزة (فيديو)
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29/2/2024-|آخر تحديث: 29/2/202401:25 AM (بتوقيت مكة المكرمة)
واصلت فصائل المقاومة الفلسطينية في اليوم 145 للحرب الإسرائيلية على غزة تصديها لقوات الاحتلال الإسرائيلية المتوغلة في القطاع المحاصر، وأعلنت عن عدد من عمليات الاستهداف والقصف التي نفذتها ضدها.
جاء ذلك عبر منشورات منفصلة متتالية، نشرتها فصائل المقاومة الفلسطينية عبر منصاتها الرسمية على منصة “تلغرام”، أعلنت عن العمليات الآتية:
كتائب القسام:
- كتائب القسام تقصف من جنوب لبنان مقر قيادة اللواء الشرقي 769 “معسكر غيبور”، و”ثكنة المطار في بيت هلل” شمال فلسطين المحتلة برشقتين صاروخيتين مكونتين من 40 صاروخ غراد.
- بعد عودتهم من خطوط القتال.. أكد مجاهدونا استهداف قوة إسرائيلية راجلة تحصنت داخل مبنى بقذيفة مضادة للأفراد، والإجهاز على أفرادها في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
- بعد عودتهم من خطوط القتال.. أكد مجاهدونا استهداف ناقلة جند إسرائيلية بعبوتي “شواظ” و”جانبية” زرعتا مسبقًا في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس.
- أكد مجاهدونا الاشتباك مع قوة إسرائيلية خاصة من مسافة صفر والإجهاز على جندي وإصابة آخر بجوار مسجد الشافعي غرب مدينة خان يونس.
- أكد مجاهدونا استهداف دبابتين إسرائيليتين من نوع “ميركفاه 4” بقذيفتي “الياسين 105″ و”تاندوم” في طريق المشروع غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
- كتائب القسام تدك تجمعات وآليات وجنود العدو خلف صالة النجوم في حي الزيتون بمدينة غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل.
سرايا القدس:
- مشاهد من استهداف سرايا القدس وألوية الناصر صلاح الدين بحمم الهاون لتجمعات جنود العدو الإسرائيلي وآلياته في محيط المقبرة الشرقية شرق جباليا.
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سرايا #القدس تقصف تجمعات لجنود الاحتلال وآلياته شرقي جباليا بالاشتراك مع ألوية الناصر صلاح الدين #الجزيرة_مباشر #غزة_لحظة_بلحظة pic.twitter.com/5v5hr1UD8C
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 28, 2024
- قصفنا موقع “كيسوفيم” برشقة صواريخ 107.
- يخوض مجاهدونا بالأسلحة المناسبة اشتباكات ضارية مع قوات العدو في منطقة عبسان الكبيرة شرق خان يونس.
- استهدفنا دبابة “ميركافا” وجرافة “D9” إسرائيليتين بقذائف التاندوم والـ(RPG) في محور التقدم غرب مدينة خان يونس.
- قصفنا بوابل من قذائف الهاون تجمعًا لقوات العدو في شارع 10 جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.
- بعد عودتهم من خطوط القتال في منطقة جنوب شرق القرارة بمدينة خان يونس.. أبلغ مجاهدونا عن اشتباكهم مع قوة إسرائيلية راجلة قوامها 4 جنود بالأسلحة المناسبة وإيقاعهم جميعًا بين قتيل وجريح.
كتائب المجاهدين:
- تمكن مجاهدونا من قصف تجمع لقوات الاحتلال شرقي حي الزيتون في مدينة غزة بقذائف الهاون 60 النظامي.
- تمكن مجاهدونا بفضل الله من قنص أحد جنود الاحتلال في محور جنوب الزيتون في مدينة غزة.
- يخوض مجاهدونا اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في محاور التقدم في مدينة خان يونس بالأسلحة المناسبة والمتنوعة.
- قصف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي شرقي حي الزيتون في مدينة غزة بقذائف الهاون 60 النظامي.
المصدر : الجزيرة مباشر