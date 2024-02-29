أبرز عمليات فصائل المقاومة في اليوم الـ145 للحرب الإسرائيلية على غزة (فيديو)

واصلت فصائل المقاومة الفلسطينية في اليوم 145 للحرب الإسرائيلية على غزة تصديها لقوات الاحتلال الإسرائيلية المتوغلة في القطاع المحاصر، وأعلنت عن عدد من عمليات الاستهداف والقصف التي نفذتها ضدها.

جاء ذلك عبر منشورات منفصلة متتالية، نشرتها فصائل المقاومة الفلسطينية عبر منصاتها الرسمية على منصة “تلغرام”، أعلنت عن العمليات الآتية:

كتائب القسام:

كتائب القسام تقصف من جنوب لبنان مقر قيادة اللواء الشرقي 769 “معسكر غيبور”، و”ثكنة المطار في بيت هلل” شمال فلسطين المحتلة برشقتين صاروخيتين مكونتين من 40 صاروخ غراد.

بعد عودتهم من خطوط القتال.. أكد مجاهدونا استهداف قوة إسرائيلية راجلة تحصنت داخل مبنى بقذيفة مضادة للأفراد، والإجهاز على أفرادها في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

بعد عودتهم من خطوط القتال.. أكد مجاهدونا استهداف ناقلة جند إسرائيلية بعبوتي “شواظ” و”جانبية” زرعتا مسبقًا في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس.

أكد مجاهدونا الاشتباك مع قوة إسرائيلية خاصة من مسافة صفر والإجهاز على جندي وإصابة آخر بجوار مسجد الشافعي غرب مدينة خان يونس.

أكد مجاهدونا استهداف دبابتين إسرائيليتين من نوع “ميركفاه 4” بقذيفتي “الياسين 105″ و”تاندوم” في طريق المشروع غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

كتائب القسام تدك تجمعات وآليات وجنود العدو خلف صالة النجوم في حي الزيتون بمدينة غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

سرايا القدس: