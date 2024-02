ناشطون يهاجمون وزير الدفاع الأمريكي بعد خروجه من مجلس النواب (فيديو)

هاجم ناشطون وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في مجلس النواب، الخميس، أثناء حضوره جلسة استماع في لجنة القوات المسلحة، ووصفوه بأنه “وزير الإبادة الجماعية”.

وانتظر الناشطون أوستن أمام مجلس النواب، ولدى مغادرته المجلس ردد الحاضرون عبارات “أنت وزير الإبادة الجماعية.. يدك ملطخة بدماء الأبرياء في غزة.. أنت متواطئ فيما يحدث من قتل للمدنيين”.

كما رفع الناشطون لافتات كتبوا عليها “يدك ملطخة بدماء الأبرياء في غزة”، “تذكر أرون بوشنل (الجندي الذي أحرق نفسه أمام السفارة الإسرائيلية احتجاجًا على ما يجري في غزة”.

وحضر أوستن جلسة استماع في مجلس النواب بشأن غيابه عن الوزارة في يناير/كانون الثاني الماضي لإجراء عملية جراحية من دون تنسيق مع المسؤولين، أو إبلاغ البيت الأبيض.

وكان أوستن أعلن، الخميس، أن أكثر من “25 ألف” امرأة وطفل استشهدوا في الحملة العسكرية التي تشنها إسرائيل في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال أوستن للنواب لدى سؤاله عن العدد خلال جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة التابعة لمجلس النواب “إنه أكثر من 25 ألفًا”.

وساندت الولايات المتحدة ودعمت إسرائيل في حربها المدمرة على قطاع غزة، وزودتها بأسلحة عسكرية، وقدمت لها منح مساعدات بمليارات الدولارات.

وأسفرت الحرب الإسرائيلية على غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن عشرات آلاف الشهداء، معظمهم أطفال ونساء، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

