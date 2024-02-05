فلسطين

الأونروا تنشر صورا لقافلة مساعدات تابعة لها تعرضت لقصف إسرائيلي في غزة

تعرض قافلة للأونروا لقصف إسرائيلي
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5/2/2024-|آخر تحديث: 5/2/202408:19 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

كشف توماس وايت، مدير شؤون وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في غزة، عن تعرُّض قافلة مساعدات لقصف إسرائيلي.

وأوضح وايت في منشور عبر منصة إكس، اليوم الاثنين، أن القافلة كانت بانتظار التحرك لدخول شمالي قطاع غزة عندما تعرضت لنيران البحرية الإسرائيلية.

ونشر المسؤول الأممي صورتين للشاحنة المتضررة، مؤكدًا أنه لا توجد أي إصابات.

وأعاد حساب الأونروا نشر تدوينة وايت قائلًا “لا نستطيع إيصال المساعدات الإنسانية تحت النيران”.

وشدد على أن “هناك حاجة ماسّة إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام إلى كل مكان، بما في ذلك شمال غزة”.

وأعلنت الوكالة في أكثر من مناسبة تعرُّض قوافل المساعدات الانسانية التابعة لها للقصف والمضايقات الإسرائيلية أثناء قيامها بإيصال المساعدات الإنسانية إلى مناطق مختلفة بالقطاع.

وحتى 30 يناير/كانون الثاني الماضي، قررت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تعليق تمويلها للأونروا، بناءً على مزاعم إسرائيل بمشاركة 12 من موظفي الوكالة في عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأُسست الأونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة، حتى التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات