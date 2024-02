الأونروا تنشر صورا لقافلة مساعدات تابعة لها تعرضت لقصف إسرائيلي في غزة

كشف توماس وايت، مدير شؤون وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في غزة، عن تعرُّض قافلة مساعدات لقصف إسرائيلي.

وأوضح وايت في منشور عبر منصة إكس، اليوم الاثنين، أن القافلة كانت بانتظار التحرك لدخول شمالي قطاع غزة عندما تعرضت لنيران البحرية الإسرائيلية.

ونشر المسؤول الأممي صورتين للشاحنة المتضررة، مؤكدًا أنه لا توجد أي إصابات.

#Gaza this morning a food convoy waiting to move into Northern Gaza was hit by Israeli naval gunfire – thankfully no one was injured @UNRWA pic.twitter.com/1kvShgX6MG

وأعاد حساب الأونروا نشر تدوينة وايت قائلًا “لا نستطيع إيصال المساعدات الإنسانية تحت النيران”.

وشدد على أن “هناك حاجة ماسّة إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام إلى كل مكان، بما في ذلك شمال غزة”.

وأعلنت الوكالة في أكثر من مناسبة تعرُّض قوافل المساعدات الانسانية التابعة لها للقصف والمضايقات الإسرائيلية أثناء قيامها بإيصال المساعدات الإنسانية إلى مناطق مختلفة بالقطاع.

🚨 We CANNOT deliver humanitarian aid under fire.

Safe and sustainable #humanitarian access is URGENTLY needed everywhere including to the North of #Gaza https://t.co/e6lbcXzxbR

— UNRWA (@UNRWA) February 5, 2024