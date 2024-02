الأونروا تنشر مشاهد لدمار تعرّض له أحد مراكزها الصحية شمالي غزة (فيديو)

نشرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الاثنين، تسجيلات لحجم الدمار الذي خلفته الغارات الإسرائيلية على مبانيها والأحياء السكنية في قطاع غزة.

وأظهرت التسجيلات التي نشرتها الأونروا على صفحتها بموقع “إكس” مباني مدمرة وأحياءً مهدمة.

وعلّقت الوكالة على التسجيلات “في شمالي قطاع غزة، حجم الدمار والخسائر مذهل”.

وأضافت “تُظهر هذه اللقطات واحدًا من المراكز الصحية التابعة للأونروا. لم يتبق شيء. هذا مستوى غير مسبوق من الدمار والتهجير القسري، يحدث أمام أعيننا”.

In north📍#GazaStrip, the scale of destruction and loss is staggering.

This footage shows one of our @UNRWA health centres. There is nothing left.

This is an unprecedented level of destruction and forced displacement, taking place in front of our eyes. pic.twitter.com/z1el0QfhEe

— UNRWA (@UNRWA) February 5, 2024