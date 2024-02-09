فلسطين

في ذكرى الإسراء والمعراج.. تنكيل واعتقال بمقدسيين ومقدسيات أرادوا إحياء الليلة (فيديو)

المسجد الأقصى
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9/2/2024

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 10 فلسطينيين بينهم طفل و6 فتيات من المسجد الأقصى خلال فعاليات إحياء ذكرى “الإسراء والمعراج” داخل باحات المسجد الأقصى.

وأفاد محامي مركز معلومات وادي حلوة سراج أبو عرفة أن الفتيات تم اقتيادهن إلى مركز شرطة القشلة، مشيرا إلى أن مصير الفتيات سيتحدد بعد انتهاء التحقيقات معهن.

وفرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي حواجز عسكرية، بالقرب من المسجد الأقصى المبارك، للتضييق على الفلسطينيين ومنعهم من إحياء ذكرى الإسراء والمعراج التي اعتادوا الاحتفال بها كل عام.

أوضحت أم محمد شيوخي للجزيرة مباشر، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي منعت الشبان من الوصول إلى ساحات المسجد الأقصى المبارك، مشيرة إلى تعرض النساء لعمليات تفتيش دقيق على الحواجز العسكرية.

وأضافت أن قوات الاحتلال منعت الأطفال من الدخول بالألعاب إلى ساحات المسجد الأقصى.

فيما أكدت آيات مصطفى قبيل اعتقالها أن قوات الاحتلال أجبروها على المرور من عدة حواجز، حتى تصل إلى المسجد الأقصى.

وقالت ألمي مصطفى للجزيرة مباشر قبيل اعتقالها أيضا “إن شرطة الاحتلال رفضت توزيع الحلويات على روح شقيقها الشهيد” محمد مصطفى”.

وأشارت “أم ربيع” إلى تكبدها معاناة كبيرة خلال مرورها على الحواجز التي نصبتها الشرطة الإسرائيلية؛ لإعاقة وصول الفلسطينيين للمسجد الأقصى.

وكان مئات المواطنين، أحيوا ذكرى الإسراء والمعراج في المسجد الأقصى المبارك، رغم القيود الإسرائيلية وحصار المسجد منذ خمسة أشهر.

وتوافد المصلون، رغم الحواجز والقيود التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

واقتصرت احتفالات هذا العام على عقد حلقات الذكر في مصليات الأقصى، ومواعظ دينية، ومدائح نبوية وأجواء روحانية

المصدر : الجزيرة مباشر