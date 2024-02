لاعبات المنتخب الأيرلندي لكرة السلة يرفضن مصافحة نظيراتهن الإسرائيليات (فيديو)

رفضت لاعبات منتخب أيرلندا لكرة السلة للسيدات مصافحة نظيراتهن الإسرائيليات في مباراة بالتصفيات المؤهلة لبطولة أوروبا 2025، الخميس، في ريجا بعدما اتهمت لاعبة إسرائيلية المنتخب بمعاداة السامية.

وكان الاتحاد الإسرائيلي للعبة قد نشر مقابلة مع اللاعبة دور سار يوم الثلاثاء الماضي قالت فيها “من المعروف أنهن معاديات للسامية تماما، هذا لا يخفى على أحد، وربما لهذا من المتوقع أن تكون المباراة قوية”.

وأبلغ الاتحاد الأيرلندي الاتحاد الدولي بهذه التصريحات ووصفها بأنها “تحريضية وغير دقيقة على الإطلاق”.

وأعلن الاتحاد الأيرلندي أن لاعباته لن يشاركن في الفعاليات التي تسبق المباراة مع إسرائيل.

وأضاف في بيان “يشمل هذا تبادل الهدايا والمصافحة الرسمية قبل أو بعد المباراة، وستصطف لاعباتنا أثناء عزف النشيد الوطني الأيرلندي بجوار المقاعد وليس في الملعب”.

🇮🇪🇮🇱‼️🚨 BREAKING: Ireland women's basketball team refused to shake hands with Israel before their EuroBasket 2025 qualifier in Riga.

Israel player Dor Sa'ar said on Wednesday that the Ireland team is "quite anti-Semitic". pic.twitter.com/9wwj4YVppR

