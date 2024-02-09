لاعبات المنتخب الإيرلندي لكرة السلة يرفضن مصافحة نظيراتهن الإسرائيليات (فيديو)

رفضت لاعبات منتخب أيرلندا لكرة السلة للسيدات مصافحة نظيرهاتهن الإسرائيليين في مباراة بالتصفيات المؤهلة لبطولة أوروبا 2025 الخميس في ريجا بعدما اتهمت لاعبة إسرائيلية المنتخب بمعاداة السامية.

وكان الاتحاد الإسرائيلي للعبة نشر مقابلة مع اللاعبة دور سار يوم الثلاثاء الماضي قالت فيها “من المعروف إنهن معاديات للسامية تماما، هذا لا يخفى على أحد، وربما لهذا من المتوقع أن تكون المباراة قوية”.

وأبلغ الاتحاد الأيرلندي الاتحاد الدولي بهذه التصريحات ووصفها بأنها “تحريضية وغير دقيقة على الإطلاق”.

وأعلن الاتحاد الأيرلندي أن لاعباته لن يشاركن في الفعاليات التي تسبق المباراة مع إسرائيل.

وأضاف في بيان “يشمل هذا تبادل الهدايا والمصافحة الرسمي قبل أو بعد المباراة، وستصطف لاعباتنا أثناء عزف النشيد الوطني الأيرلندي بجوار المقاعد وليس في الملعب”.

🇮🇪🇮🇱‼️🚨 BREAKING: Ireland women's basketball team refused to shake hands with Israel before their EuroBasket 2025 qualifier in Riga. Israel player Dor Sa'ar said on Wednesday that the Ireland team is "quite anti-Semitic". pic.twitter.com/9wwj4YVppR — Lord Bebo (@MyLordBebo) February 8, 2024

وتواجه إسرائيل غضبا عالميا على مستوى الشعوب، بعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتي أسفرت حتى الآن عن 27840 شهيدا و67317 مصابا، فضلا عن آلاف المفقودين والجثث تحت الأناقاض، ونزوح أكثر من 1.7 مليون شخص.

وخلال مباريات لكرة القدم تضامن العديد في إسبانيا وإيرلندا مع الفلسطينيين ورفعوا أعلاما فلسطينية. وفي وقت سابق من الأسبوع، خرجت دعوات تطالب بعدم لعب الفريق الإيرلندي للمباراة.