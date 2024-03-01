أبرز عمليات فصائل المقاومة في اليوم الـ146 من الحرب على غزة (فيديو)

قالت فصائل المقاومة الفلسطينية إنها خاضت اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في اليوم الـ146 من الحرب على قطاع غزة.

وفيما يلي أبرز العمليات التي أعلنت عنها المقاومة في بياناتها على تطبيق تليغرام، الخميس:

كتائب القسام:

أكد مجاهدونا تفجير عيني نفقين مفخختين في قوات الاحتلال وإيقاعهم بين قتيل وجريح جنوب حي الزيتون بمدينة غزة

أكد مجاهدونا تفجير مبنى تم تفخيخه مسبقاً في قوة إسرائيلية راجلة وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح جنوب حي الزيتون بمدينة غزة

أكد مجاهدونا استهداف 3 ناقلات جند إسرائيلية ودبابة من نوع “ميركفاه” بقذائف “الياسين 105” وعبوات “شواظ” جنوب حي الزيتون بمدينة غزة

أكد مجاهدونا تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة إسرائيلية راجلة مكونة من 5 جنود وإيقاعهم بين قتيل وجريح جنوب حي الزيتون بمدينة غزة

سرايا القدس:

قصفنا بوابل من قذائف الهاون خطوط إمداد “العدو” في منطقة الزنة شرق خان يونس.

مشاهد من المعارك التي خاضها مجاهدو السرايا في حي الزيتون جنوب شرق غزة.

استهدفنا آليتين عسكريتين إسرائيليتين بقذائف الـ (RPG) في منطقة عبسان الكبيرة بمدينة خان يونس.



كتائب المجاهدين: