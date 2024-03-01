استشهد ولده ولا يتذكر أسرته.. فلسطيني مفرج عنه بعد اعتقال في سجون الاحتلال (فيديو)

التقت كاميرا الجزيرة مباشر مسنّا فلسطينيا يبلغ عمره 71 عاما، وموظفا فلسطينيا مقعدا يعالج من مرض عضال، اعتقلتهما قوات الاحتلال الإسرائيلي، دون أن توجه إليهما أي تهمة.

وقال المسنّ الفلسطيني وعمره 71 عاما وهو يتلقى العلاج من قبل ممرض في عيادة طبية إنه تم اعتقاله من خان يونس ولا يدري السبب الذي من أجله اعتُقال.

وقال المسنّ وآثار القيود على رجليه ومعصميه، إنهم تعاملوا معه بطريقة غير إنسانية.

ووسط تعثر كلماته والممرض يضمّد جروحه، أكد المسنّ أنه لا يعلم لماذا قام جنود الاحتلال باعتقاله وقال “لا أنا جبهة ولا حماس ولا أُحسب على أي جهة”.

منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي يدين مجـزرة "الرشيد" ويصفها بأنها "غير مقبولة على الإطلاق"#الجزيرة_مباشر | #غزة_تجّوع pic.twitter.com/YCRyKMlNzF — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 1, 2024

وقال الممرض الذي قام بمعاينة جرح المسنّ، إن جرحه ملتهب ووصل إلى العظم ويحتاج إلى إجراء مزيد من الفحص لمعرفة حالته الصحية، وأبدى خشيته من أن يضطر إلى بتر قدمه بسبب الالتهاب.

وقال المسنّ إن جنود الاحتلال ضربوا قدمه، وهو ما تسبب في هذا الالتهاب والتورم، وقال أحد الحاضرين في العيادة إن المسنّ خرج من المعتقل وهو لا يذكر شيئا عن أسرته أو أولاده أو أي من معارفه حتى يتم تسليمهم له.

وبذهن مشتت يقول المسنّ إنه لا يذكر شيئا عن عائلته ويتذكر فقط أن له ولدا استشهد يوم 15 أكتوبر بعد أن أتت قذيفة على رأسه، مشيرا إلى أن عمره 47 عاما.

تحقيق مع مريض مشلول

وفي قصة مؤلمة أخرى يحكي شقيق أسير أطلق سراحه بعد أن تم اعتقاله وهو على سرير المريض المستشفى، وقال إنه كان مريضا ويتلقى العلاج في المستشفى، حين تم القبض عليه.

وقال إنه كان يتلقى العالج الطبيعي في مستشفى الأمل، وعند حصار قوات الاحتلال الإسرائيلي للمستشفى واقتحامه تم القبض عليه.

وحكى كيف جرت الأمور بعد أن اجتاحت قوات الاحتلال خان يونس وحاصرت مستشفى الأمل، ونادت من خلال مكبر الصوت مدير المستشفى والمرضى في داخل الغرف.

وسرعان ما دلف جنود الاحتلال إلى داخل غرف المرضى بعد أن غابوا لفترة وأخذوا بعض المرضى، وحكى المريض المصاب بالشلل أنهم جاؤوا إلى الغرفة التي كان يرقد بها، ورفعه جندي عن السرير بقوة حتى تبين له أنه غير قادر على الحركة.

وقال إنه رغم ذلك فقد دعاه الجندي إلى الانتقال نحو الكرسي المتحرك وقام بإنزاله إلى الطابق الأول، وقد تم استجوابه على أنه كان مشاركا في هجوم 7 أكتوبر، بعد وُضع داخل دبابة.

وقال إنه نفى ذلك وقال لهم إنه مريض أصلا ولا يستطيع الحركة، لكن الجنود ضربوه واتهموه بأنه كاذب وبأنه كان مشاركا في الهجوم.

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وقال إن المصابين في المستشفى تعرضوا للضرب والأذى رغم أنهم كانوا مرضى يعالجون في المستشفى، مشيرا إلى أنه كان يسمع أصوات الضرب وصيحات الألم.

وأوضح أن الجنود خدعوه، إذ قالوا له إنه سيتم علاجه داخل إسرائيل، لكنه وجد نفسه في سجن الرملة، مشيرا إلى أنه قضى فيه نحو 15 يوما، إضافة إلى أسبوعين آخرين في المستشفى الميداني قبل أن يطلق سراحه.