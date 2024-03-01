نعيم النجار.. طفل غزي تنخر الأورام جسده بسبب سوء التغذية (فيديو)
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1/3/2024-|آخر تحديث: 1/3/202409:44 AM (بتوقيت مكة المكرمة)
يعاني أطفال غزة من مضاعفات خطيرة بسبب سوء التغذية منذ بداية الحرب الإسرائيلية على القطاع، لعدم دخول المساعدات وانعدام المواد الغذائية والعلاج.
ومن هؤلاء الأطفال نعيم النجار، إذ يعاني من أورام في جسده وضيق في التنفس بسبب عدم حصوله على التغذية المطلوبة.
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وقالت والدة نعيم إنها لا تستطيع توفير الحليب والفواكه لابنها بسبب غلاء الأسعار وانعدام الدخل المادي في القطاع منذ بداية الحرب، وأكدت أن ابنها دخل في غيبوبة بسبب سوء التغذية.
وأشارت إلى أنه أصبح عرضة للالتهاب والتشنجات بسبب ضعف مناعته، وقالت إن الأطباء أخبروها بأن هذه الأعراض نتيجة لسوء التغذية، مشيرة إلى عدم قدرتها وزوجها على توفير الغذاء لطفلها.
وناشدت والدة نعيم كل من يستطيع مد يد العون، توفير الغذاء لطفلها.
المصدر : الجزيرة مباشر