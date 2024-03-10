بدموع القهر.. طفل فلسطيني يشكو إلقاء المساعدات الإنسانية في البحر (فيديو)

بكلمات غاضبة ودموع قهر، اشتكى طفل فلسطيني رمي المساعدات الإنسانية في البحر المطل على غزة.

وقال في كلمات وجهها لصحفي في غزة “يا أنس الشريف ذلونا! المظلات (المساعدات) برموها لنا على البحر، وإحنا في تل الزعتر ساكنين (منطقة بعيدة)”.

وأضاف “برموا لنا (المساعدات) على البحر زي كلاب نيجي هون”.

وأشار إلى أنه جاء ليأخذ وجبة لإخوانه الصغار، الذين يصرخون من الجوع، شاكيًا أنه لم يستطع الحصول على شيء من المساعدات.

وقال “أقسم بالله ولا حاجة أخذت”.

وتساءل عن السبب الذي يمنع تأمين المساعدات بطريقة لائقة وإرسالها للعائلات الفقيرة.

وأضاف “وين تروح الأرملة وتيجي لأولادها الصغار الي مش لاقيين يوكلوا، جعانين مش لاقيين يوكلوا!”.

بكلمات غاضبة ودموع قهر.. طفل فلسطيني يشكو رمي المساعدات الإنسانية في البحر#الجزيرة_مباشر #غزة_لحظة_بلحظة pic.twitter.com/7c4Byf1cRT — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 10, 2024

وأعلن الجيش الأردني، الأحد، تنفيذ 6 عمليات إنزال جوية لمساعدات إغاثية شمالي قطاع غزة، بمشاركة مصر والولايات المتحدة وفرنسا وبلجيكيا.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربًا مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلًا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، وهو ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.