شاهد: مسيّرة للقسام تمطر مقر قيادة لقوات الاحتلال بقذائف

حصلت الجزيرة على مشاهد لإلقاء مسيّرة لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة “حماس”، قذيفتين على مقر قيادة إسرائيلي شرق بيت حانون.

وظهر في التسجيل طائرة مسيّرة، تلتقط صورًا حرارية، وتلقي مقذوفة على تجمع لأفراد من الجيش الإسرائيلي.

ويظهر في التسجيل لحظة هروب لأفراد من الجيش.

مشاهد حصلت عليها الجزيرة لإلقاء مسيّرة للقـ ـسـ ـام قذيـفتين على مقر قيادة إسرائيلي شرقي بيت حانون#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/L3U4T925iT — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 10, 2024

وتوثق كتائب القسام بشكل الدوري عملياتها العسكرية ضد الجيش الإسرائيلي وآلياته التي توقع فيها قتلى وجرحى.

ووفق بيانات الجيش الإسرائيلي، فإن عدد القتلى في صفوفه، جراء حرب غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بلغ 587، منهم 247 منذ بدء العملية البرية في السابع والعشرين من الشهر ذاته.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، تشن إسرائيل حربًا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء ودمارًا هائلًا بالبنية التحتية وكارثة إنسانية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب “إبادة جماعية”.