“دعونا نتوقف عن قتل الأطفال”.. رامي يوسف من حفل الأوسكار يدعو إلى وقف إطلاق النار (فيديو)

عبر مشاهير في هوليوود عن دعمهم لوقف إطلاق النار في غزة، وارتدوا دبابيس حمراء تدعو لذلك، لحظة ظهورهم على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 96.

ومن بين الذين عبروا عن دعمهم لوقف الحرب على غزة، المغنية المعروفة بيلي آيليش، والممثل رامي يوسف، الذي قال “إننا جميعا ندعو إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة. نحن ندعو لسلامة جميع المعنيين”.

وأضاف يوسف خلال مقابلة على السجادة الحمراء: “نريد حقا العدالة والسلام الدائمين للشعب الفلسطيني”.

وتابع: “دعونا نتوقف عن قتل الأطفال. هناك الكثير مما يجب معالجته، ويبدو أن أسهل طريقة لإجراء المحادثات التي يريد الناس إجراءها هي عندما لا تكون هناك حملة قصف نشطة”.

Ramy Youssef wears an Artists for Ceasefire pin to the #Oscars: “We’re calling for an immediate, permanent ceasefire in Gaza. We’re calling for peace and lasting justice for the people of Palestine.” | Variety On the Carpet presented by @DIRECTV https://t.co/qxqSOgif3j pic.twitter.com/yyM7HzpVdZ — Variety (@Variety) March 10, 2024

وتعد الدبابيس جزءا من جهد أطلقته “Artists4Ceasefire”، وهي مجموعة فنانين، كتبوا رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن للمطالبة بوقف إطلاق النار.

يشار إلى أنه ومع بدء توافد النجوم للسير على السجادة الحمراء، ردد المئات من المحتجين المناصرين للفلسطينيين، الذين يعتريهم الغضب جراء الحرب على غزة هتافات مناهضة للحرب، وأبطؤوا حركة المرور في الشوارع المحيطة بمسرح دولبي في هوليوود.

وكتب على إحدى اللافتات “في أثناء مشاهدتكم، تتساقط القنابل”.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ157، مخلفا 31045 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى 72654 إصابة، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.